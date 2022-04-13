13 апреля Губернатор Игорь Руденя проконтролировал ход строительства Западного моста в Твери. В настоящее время на левом берегу реки Волги продолжается обустройство технологической площадки для сооружения третьей и четвёртой опор будущего моста, погружено 39 шпунтовых свай, проводится устройство водопропускной трубы, подъездных дорог.

«Темпы работ очень высокие. Идём в графике. Видим хорошую подготовку и мобилизацию строительной техники, персонала. При помощи Федерального агентства по водным ресурсам регулируется уровень воды в реке Волга, в течение нескольких дней он придёт в норму. Работы будут активизированы, в том числе начинаются работы на правом берегу Волги», – сказал Игорь Руденя журналистам по итогам осмотра.

На данный момент на площадку доставлено 1500 тонн шпунта и 50 тыс. кубических метров песка. Всего на объекте будет использовано 10 тыс. тонн металлоконструкций, 500 тыс. кубических метров песка и ,более 20 тыс. кубических метров бетона.

«Ведём сварку шпунтов, идёт интенсивное поступление материалов, строим подъездные дороги. После того как уровень воды в реке понизится, продолжим работы по устройству шпунтового ограждения. Дальше приступим к сооружению свайного основания третьей опоры», - рассказал Вячеслав Джиганский, заместитель генерального директора ООО «Дорожная Строительная Компания».

В работах задействовано 50 человек, в том числе 5 инженерно-технических работников. Привлечены 20 единиц техники, включая буровую установку.

Проектом строительства, помимо возведения непосредственно мостового перехода через Волгу, предусмотрена реконструкция двух путепроводов: железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного в Заволжском районе («Горбатого моста» в створе Петербургского шоссе) с созданием автомобильных развязок.

В рамках строительства Западного моста также обустроят развязку в районе улицы Фрунзе. Планируется создать здесь современный путепровод, ввод которого будет способствовать снижению напряженности на дорогах в Заволжье, повышению безопасности водителей и пешеходов.

Проект строительства Западного моста в Твери реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В январе 2021 года на совещании с членами Правительства РФ глава государства поручил рассмотреть обращение Губернатора Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери.

Региону на 2021-2024 годы из федерального бюджета на эти цели выделено 11,2 млрд рублей. Это будет сооружение протяженностью почти 3 км с шестью полосами для движения на мосту.

В начале декабря 2021 года заключен госконтракт на выполнение работ с ООО «Дорожная строительная компания» из Тверской области, имеющим большой опыт строительства крупных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе в городе Сочи и в Крыму. В январе компания приступила к практической реализации проекта.

Пресс-служба Правительства Тверской области