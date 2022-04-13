В Твери пойдет творческая программа, посвященная 120-летию со дня рождения великого оперного певца, уроженца Тверской земли Сергея Лемешева

15 апреля в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» пройдет творческая программа, посвященная 120-летию со дня рождения великого оперного певца, Народного артиста СССР, Лауреата Сталинской премии второй степени, уроженца Тверской земли Сергея Яковлевича Лемешева.

Перед началом концерта в холле ДК будет представлена выставка картин и портретов Сергея Лемешева, а в малом киноконцертном зале пройдет показ фильма об оперном певце «Очарование души».

В рамках концертной программы выступят ансамбль солистов «Грезы» под руководством Лауреата Всероссийского конкурса вокалистов Анны Кашириной и концертмейстера Виолетты Филипповой, а также Лауреат Всероссийского конкурса исполнителей русской песни Любовь Жаркова.

Творческая программа, посвященная 120-летию со дня рождения Сергея Яковлевича Лемешева, начнется в 19.00.

Выдающий оперный певец, лирический тенор, народный артист СССР Сергей Лемешев родился 27 июня (10 июля) 1902 года в деревне Князево Калининского района Тверской области. Там в 1986 году по инициативе поклонников и земляков певца был создан единственный в России музей С.Я. Лемешева. Сейчас он является филиалом Тверского объединенного музея и в этом году отметит 35-летие со дня основания.

В 2003 году основано «Лемешевское кольцо Тверского края», в которое входят Тверь, село Медное, деревни Волынцево, Князево, Стренево, Рождество, Ивановское, Стружня и Малый хутор.

Кроме того, в регионе учреждена ежегодная премия имени С.Я. Лемешева. Она присуждается авторам, краеведам, научным работникам, творческим коллективам за произведения, программы, проекты и культурные акции, посвященные оперному певцу.

Пресс-служба Правительства Тверской области