В колледжах Верхневолжья в 2022 году проведут ремонты и выполнят работы по комплексной безопасности

12 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Рассмотрен вопрос о выделении из регионального бюджета средств на проведение ремонтов в колледжах Верхневолжья и выполнение в учреждениях профобразования работ по обеспечению комплексной безопасности.

В частности, принято решение о финансировании работ по проведению капитального ремонта кровли общежития, учебного корпуса и мастерских в Нелидовском колледже. Также ремонтные работы выполнят в Тверском химико-технологическом колледже, Конаковском колледже.

В здании столярной мастерской Калязинского колледжа имени Н.М. Полежаева установят системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, а также отремонтируют электроснабжение в здании общежития. В общежитии Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа установят систему видеонаблюдения.

Кроме того, работы по обеспечению комплексной безопасности выполнят в Осташковском колледже, Ржевском технологическом колледже, Тверском колледж им. Героя Советского Союза П.А. Кайкова.

Пресс-служба Правительства Тверской области