Тверская областная картинная галерея приглашает жителей и гостей Верхневолжья на новую выставку

14 апреля в Тверской областной картинной галерее откроется выставка народного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств Татьяны Назаренко.

Выставка-инсталляция носит название «La Belle Époque», что в переводе с французского значит «Прекрасная эпоха». Парадный зал – лучшее выставочное пространство для реализации замысла художника, и Татьяна Назаренко – первая, чья персональная выставка проходит в самом большом и торжественном зале Тверской областной картинной галереи.

Инсталляция дополнена живописными полотнами на холстах. На них можно увидеть мир императорской эпохи: старые книги, картины, свечи, иконописные образы. Сложные композиционные решения и игра с пространством способны привлечь даже самого искушенного ценителя искусства.

Торжественное открытие выставки состоится 14 апреля в 16.00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец). Запись на экскурсии по телефонам (4822) 34-31-56 и 34-62-43.

Выставка будет работать до 12 июля 2022 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области