Тверская область стала первым регионом-участником федерального музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию»

12 апреля в Твери стартовал музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию». Событие стало первым в череде мероприятий масштабного федерального проекта, который продлится до 5 мая и охватит более 30 городов страны в шести федеральных округах – Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.

Участие в марафоне приняли почетные гости, представители Правительства Тверской области, федеральных государственных органов, общественных объединений и ветеранских организаций, студенты тверских колледжей и вузов, курсанты Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова, а также вынужденные переселенцы из Украины.

Первая часть марафона в Твери прошла в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история», где состоялись лекции спикеров Российского общества «Знание». Среди них –авторитетные психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи и другие специалисты. Одним из лекторовстал президент Новороссийской городской спортивно-оздоровительной общественной организации «Здоровый Город» Геннадий Гасанов.

Просветительская программа помогла молодежи узнать о богатой истории и культурном многообразии России, ее месте в настоящем и будущем. Также молодые слушатели узнали о возможностях карьерного роста, о том, какие ниши сейчас нуждаются в новых бизнес-проектах.

Специалисты поделились прогнозами развития разных отраслей производства, рассказали об импортозамещении, современных отечественных технологиях. Также в центре внимания были вопросы благотворительности и взаимопомощи.

Вторая часть представлена в киноконцертном зале «Панорама». Для гостей марафона выступилинародный артист России Василий Герелло, заслуженный артист России Денис Майданов, Московский театр поэтов,тверская кавер-группа «Купе», группа «ПослеZавтра».

«Сегодня я пою лучшие песни, которые захотели услышать зрители, – поделился Денис Майданов. – Это песни о мире, о любви, о нашем будущем и настоящем. Важно, чтобы жители Россииувидели, что рядом с ними артисты, которые любят свою Родину, переживают за нее и остаются со своим народом. Сегодня начался тур, который пройдет по стране. Главная его задача – вдохнуть уверенность в том, что все будет хорошо, что Россия выполнит все задачи, поставленные Президентом страны».

«В своих выступлениях мы хотим передать, что думаем про нашу Родину и какой ее видим. У нас великая страна, и у нее великое будущее. И мы хотим видеть ее большой и крепкой, дружной и процветающей», – отметил участник группы «ПослеZавтра» Василий Салженикин.

Ранее, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, группу «ПослеZавтра» приглашали исполнить песню «Своих не бросаем» на спортивной арене «Лужники» перед 200-тысячной аудиторией. Тогда же был сделан видеоклип, который сегодня продемонстрировали тверским зрителям.

Следующими после Твери городами на карте марафона «ZaРоссию» станут Астрахань и Новосибирск.

Пресс-служба Правительства Тверской области