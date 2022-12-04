В Тверской области стартовали курсы полезного ремесла для родителей

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В семейных центрах Тверской области в рамках проекта «С полезным ремеслом - доход в дом» стартовали курсы по обучению швейному делу. Их участниками станут жители 19 муниципальных образований Верхневолжья.
Для организации обучения учреждения оснащены необходимым оборудованием.
Так, в рамках программы в Западной Двине на базе дома детского творчества специалистами семейного центра организована мастерская по бесплатному обучению работе на швейных и вязальных машинках. Занятия проводят высококвалифицированные специалисты.
«Участниками стартового занятия стали мамы из многодетных и замещающих семей. Женщины с интересом выполняли задания. Участницы уже с нетерпением ждут следующих встреч. Нами планируется проведение совместных занятий родителей и детей. Они смогут приобрести навыки по ремонту одежды, шитью и вязанию», - рассказала заведующая отделением по работе с семьёй и детьми семейного центра Западнодвинского муниципального округа Светлана Зайцева.
Пресс-служба Правительства Тверской области