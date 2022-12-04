Туроператоры Верхневолжья получат финансовую поддержку за продвижение своих продуктов

Туроператоры Тверской области в 2022 году могут получить субсидии из областного бюджета за продвижение своих туристических продуктов. Вопрос поддержки представителей туристической индустрии был рассмотрен на заседании Правительства Тверской области, которое 12 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Главная задача, которая стоит перед нами сегодня – это продвижение Тверского региона в медиапространстве. Должны быть представлены объективные данные, которые показывают и раскрывают наши географические, исторические преимущества. Это важный фактор для позиционирования Верхневолжья в туристическом сегменте», – отметил Игорь Руденя.

Данная мера поддержки туристического сектора предполагает возмещение затрат за создание и модернизацию сайта, оформление дизайна аккаунта в социальных сетях, издание полиграфической продукции, создание рекламы в сети Интернет, а также теле- радио- и наружной рекламы.

Субсидию можно получить за данные меры продвижения, которые были реализованы в период с 1 января по 1 ноября текущего года. Подать заявление на получение поддержки необходимо с 1 по 15 ноября.

Для получения субсидии туроператорам необходимо быть зарегистрированными в Тверской области, включенными в федеральный реестр туроператоров и предоставлять зарплату сотрудникам не ниже среднеотраслевого значения.

Предполагается, что благодаря данной мере поддержки в Тверской области повысится уровень комплексного продвижения туристического продукта туроператоров Верхневолжья, будет создана система онлайн бронирования, а также увеличится объемная доля выручки предпринимателей туристического сектора.

Основным вопросом заседания Правительства Тверской области 12 апреля стало подведение итоговразвития сферы туризма в 2021 году, задачи и планы на 2022 год.

В 2021 году Тверская область стала одним из лидеров Центрального федерального округа по увеличению числа туристов. Турпоток достиг 2,4 миллиона человек. По прогнозам в 2022 году цифра превысит 2,6 миллиона.

Пресс-служба Правительства Тверской области