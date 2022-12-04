В Верхневолжье окажут поддержку хлебопекам и производителям молока

12 апреля на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, приняты решения по поддержке предприятий хлебопекарной промышленности и агропромышленного комплекса. Это позволит, в том числе, обеспечить стабильное ценообразование на хлеб и молоко.

«Для нас важно, чтобы эти предприятия были финансово устойчивы. Мы и дальше будем оказывать поддержку компаниям, которые занимаются производством молока и хлеба», – отметил Игорь Руденя, комментируя решение журналистам после заседания Правительства.

Определен порядок предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку собственного производства коровьего или козьего молока. В 2022 году на эти цели выделено более 16,8 млн рублей. Получателями поддержки станут 65 производств из Андреапольского, Весьегонского, Вышневолоцкого, Кашинского, Лесного, Нелидовского, Оленинского, Селижаровского, Удомельского округов, а также Бежецкого, Бельского, Бологовского, Зубцовского, Калининского, Кимрского, Конаковского, Кувшиновского, Лихославльского, Рамешковского, Сонковского, Спировского, Старицкого, Торжокского, Торопецкого и Фировского районов.

Игорь Руденя поручил проработать вопрос по увеличению размера субсидий в десятидневный срок.

Также, в рамках поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей региона в Тверской области будут предоставлены субсидии за произведенное и реализованное молоко. Предприятиям будет предоставлена субсидия в размере 2,24 рубля на 1 кг продукции. Из областного бюджета на эти цели будет выделено свыше 98,9 млн рублей.

Кроме того, на заседании принято решение об оказании поддержки хлебопекарным предприятиям Тверской области. В 2022 году на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции хлебопекарным предприятиям региона направят 58,2 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Это позволит сохранить объемы производства и численность трудовых коллективов, обеспечить стабильные цены на хлебобулочные изделия.

Получателями субсидий станут более 20 хлебозаводов из Твери, Кимр, Вышнего Волочка, Калязина, Оленино, Спирово, Торопца, Сандово, Бежецка, Максатихи, Красного Холма, Белого, Сонково, Лесного, Селижарово, Западной Двины, Торжка, Бологое и Весьегонска.

Пресс-служба Правительства Тверской области