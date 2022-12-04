В Тверской области получателями выплаты на детей от 8 до 17 лет станут родители более 31 тысячи детей

12 апреля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области. Одним из вопросов стало предоставление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет из семей с невысоким доходом.

Эта одна из новых мер поддержки граждан, которая реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Подготовлен соответствующий проект областного закона, который будет внесен в Законодательное собрание региона. Средства из областного бюджета в размере более 450 миллионов рублей уже подготовлены», – отметил глава региона.

Поддержку окажут семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума по региону. Размер выплаты может составлять 50%, 75% и 100% от величины прожиточного минимума для детей, установленного в Верхневолжье.

Предполагается, что поддержку в размере 6184,5 рублей (50% прожиточного минимума) получат родители 6833 детей, выплата 9276,75 рублей (75% прожиточного минимума) будет предоставлена для 3047 детей, а 12369 рублей (100% прожиточного минимума) – для 21812 детей. Всего получателями поддержки станут 31692 ребенка.

Прием заявлений на указанную выплату будет осуществляться Пенсионным фондом РФ с 1 мая. Ежемесячная денежная выплата устанавливается с 1 апреля 2022 года.

В Тверской области на обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет семьям с невысокими доходами в 2022 году направят свыше 3 млрд рублей, в том числе 459,4 млн рублей за счет средств областного бюджета.

В Тверской области сегодня предоставляется целый ряд федеральных и региональных мер для семей – это выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин, региональный материнский капитал и многое другое.

С 2022 года дети из многодетных семей с 1 по 11 классы обеспечиваются школьной формой (ранее с 1 по 5 классы). Также с этого года многодетные семьи Верхневолжья смогут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области