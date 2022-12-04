Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 135 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 150 131 заразившийся излечился от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 690 207 человек, в том числе за сутки – 335 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 891 597, в том числе за последние сутки их проведено 2533.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 159 033 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 705 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 54 793

Конаковский район 12 074

Ржев 8508

Калининский район 6738

Вышневолоцкий городской округ 6291

Торжок 5362

Кимры 4839

Бежецкий район 4088

Бологовский район 3756

Кашинский городской округ 3582

Осташковский городской округ 3449

Старицкий район 3146

Калязинский район 3129

Нелидовский городской округ 2978

Лихославльский район 2927

Максатихинский район 2394

Западнодвинский муниципальный округ 2267

Торопецкий район 2110

Торжокский район 1890

Весьегонский муниципальный округ 1846

Зубцовский район 1788

Рамешковский район 1780

Оленинский муниципальный округ 1774

Кувшиновский район 1712

Селижаровский муниципальный округ 1444

Андреапольский муниципальный округ 1313

Спировский район 1284

Ржевский район 1246

Краснохолмский муниципальный округ 1186

Кесовогорский район 1104

Сонковский район 1054

Кимрский район 1021

ЗАТО Озёрный 981

Фировский район 970

Пеновский муниципальный округ 956

Бельский район 786

Сандовский муниципальный округ 766

Молоковский район 570

Жарковский район 556

Лесной муниципальный округ 541

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области