Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 апреля 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 135 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 150 131 заразившийся излечился от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 690 207 человек, в том числе за сутки – 335 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 891 597, в том числе за последние сутки их проведено 2533.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 159 033 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 705 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 54 793
Конаковский район 12 074
Ржев 8508
Калининский район 6738
Вышневолоцкий городской округ 6291
Торжок 5362
Кимры 4839
Бежецкий район 4088
Бологовский район 3756
Кашинский городской округ 3582
Осташковский городской округ 3449
Старицкий район 3146
Калязинский район 3129
Нелидовский городской округ 2978
Лихославльский район 2927
Максатихинский район 2394
Западнодвинский муниципальный округ 2267
Торопецкий район 2110
Торжокский район 1890
Весьегонский муниципальный округ 1846
Зубцовский район 1788
Рамешковский район 1780
Оленинский муниципальный округ 1774
Кувшиновский район 1712
Селижаровский муниципальный округ 1444
Андреапольский муниципальный округ 1313
Спировский район 1284
Ржевский район 1246
Краснохолмский муниципальный округ 1186
Кесовогорский район 1104
Сонковский район 1054
Кимрский район 1021
ЗАТО Озёрный 981
Фировский район 970
Пеновский муниципальный округ 956
Бельский район 786
Сандовский муниципальный округ 766
Молоковский район 570
Жарковский район 556
Лесной муниципальный округ 541
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области