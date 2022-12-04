Губернатор Игорь Руденя назвал главные направления развития туристической отрасли Верхневолжья

Тверская область расширяет меры поддержки отрасли туриндустрии, вводит новые объекты, продолжает развитие туристской инфраструктуры. Итоги развития сферы туризма в 2021 году, задачи и планы на 2022 год рассмотрены 12 апреля на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В 2021 году Тверская область стала одним из лидеров Центрального федерального округа по увеличению числа туристов. Турпоток достиг 2,4 миллиона человек. По прогнозам, в 2022-ом цифра превысит 2,6 миллиона.

«Открываются огромные возможности по реализации туристического потенциала Верхневолжья, – подчеркнул Игорь Руденя. – Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные».

Введены льготные кредиты и займы на открытие отелей, нулевая ставка НДС на 5 лет в отношении услуг гостиниц, а также строящейся туристской инфраструктуры, поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, кемпингов и глэмпингов, создание новых маршрутов и объектов турпоказа, развитие местной кухни, приобретение автобусов и многие другие.

Для Тверской области, как центра водного туризма, особенно важны субсидии на приобретение судов для перевозки туристических групп – участники отрасли могут рассчитывать на поддержку до 5 млн рублей.

Игорь Руденя также сообщил о решениях, принятых на федеральном уровне, по поддержке туризма Тверской области, в том числе касающихся ввода новых объектов в Завидово.

Еще одно значимое направление, обозначенное Губернатором – развитие инфраструктуры, в первую очередь ремонт и строительство дорог на туристических направлениях, их содержание в нормативном состоянии, установка и обновление знаков туристической навигации. В 2021 году приведено в порядок 350 км туристических направлений, установлено более 450 знаков, указывающих на достопримечательности Верхневолжья.

Особое внимание в муниципалитетах, подчеркнул глава региона, следует уделить состоянию придорожной территории на туристических маршрутах, обустройству контейнерных площадок и парковок.

Сейчас в Тверской области действует свыше 270 отелей, загородных баз и гостиничных комплексов, более 170 музеев и музейно-культурных центров. По итогам 2021 года в отелях области проживало более 660 тысяч гостей области.

Среди ключевых трендов туристического сезона-2022 – интерес гостей и жителей региона к малым городам Верхневолжья, к локальной гастрономии и экотуризму, запрос на «домашние» отели и загородное размещение, включая кемпинги и глэмпинги, возможность совмещения работы и отдыха.

В связи с этим сформированы главные направления развития отрасли.

Продолжится создание новых объектов отдыха и показа. На площадке особой экономической зоны «Завидово» заявлено строительство центра водных и спортивных развлечений, отелей, горнолыжного склона и детского парка.

Развивать водный туризм позволит кластер «Волжское море», объединивший Тверь, Калязин, Весьегонск и Завидово. Круизные туры обретают все большую популярность. В 2021 году в регионе по воде путешествовали свыше 50 тысяч человек. Повысить комфорт и доступность этого вида отдыха позволит новый речной порт, который строится в Завидово. В сентябре уже запланирован первый заход крупного судна.

Большой интерес туристов, путешествующих по воде, вызывает Калязин, где расположена знаменитая колокольня Николаевского собора. Объект отреставрирован, будет продолжено благоустройство берега, где можно полюбоваться видами на колокольню, а также создание культурно-исторической площадки в туристическом центре города.

С 2023 года также начнутся работы по комплексному развитию исторического центра Торжка, включающего исторические объекты. В рамках празднования в 2024 году 950-летия Торопца заявлены планы по благоустройству и реставрации архитектуры самого древнего города Верхневолжья.

Тверская область заявляет о себе на всероссийском уровне. В 2021 году регион вошел в межрегиональный проект «Большое золотое кольцо». Статус национального туристского маршрута присвоен проектам «Государева дорога», «В Тверскую область по велению души». Планируется брендировать маршрут «Верхняя Волга» и другие знаковые направления.

Развитие туриндустрии – это также расширение банка вакансий для жителей региона, налоговые поступления в бюджет. По последним данным, только в гостиницах и ресторанах в Тверской области занято порядка 13 тысяч человек.

Планируется продолжить повышение квалификации персонала, подготовку и переподготовку специалистов туристической сферы, развитию в Тверской области межрегионального образовательного кластера гостеприимства.

Пресс-служба Правительства Тверской области