В Твери дан старт музыкально-патриотическому марафону «ZaРоссию»

12 апреля в Твери проходит музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию». Он стал первым в череде мероприятий масштабного проекта, который будет проходить в стране до 5 мая и охватит более 30 городов в шести федеральных округах – Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.

Марафон состоит из двух блоков – образовательного и концертного. Первая часть марафона организована в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история», где проходят лекции спикеров Российского общества «Знание». Среди них - авторитетные психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи и другие специалисты.

«Сегодня я читаю две лекции. Первая касается психологии личности. Мы живём в очень напряжённое время. Важно, в том числе для молодёжи, уметь преодолевать трудности, иметь инструменты, с помощью которых можно стать сильнее и успешнее. Вторая лекция посвящена теме единства народов вне зависимости от национальности, достижениям нашей великой страны», - рассказал лектор, президент Новороссийской городской спортивно-оздоровительной общественной организации «Здоровый Город» Геннадий Гасанов.

Просветительская программа поможет молодежи узнать о богатой истории и культурном многообразии России, ее месте в настоящем и будущем. Также слушатели узнают, какие возможности есть у молодежи для карьерного роста и какие ниши сейчас нуждаются в новых бизнес-проектах. Специалисты поделятся прогнозами развития разных отраслей производства, расскажут об импортозамещении, современных отечественных технологиях. Также в центре внимания будут вопросы благотворительности и взаимопомощи.

Участие в марафоне принимают почетные гости, представители Правительства Тверской области, федеральных государственных органов, общественных объединений и ветеранских организаций, студенты тверских колледжей и вузов, курсанты Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова, а также вынужденные переселенцы из Украины.

Развлекательная программа будет представлена вечером в киноконцертном зале «Панорама». Для гостей марафона выступят народный артист России Василий Герелло, заслуженный артист России Денис Майданов, тверская кавер-группа «Купе», группа «Послезавтра».

В течение всего вечера на площадке будет работать информационный стенд о благотворительных фондах города Твери, где можно узнать, как присоединиться к их деятельности и помогать тем, кто нуждается в поддержке. Кульминацией музыкальной программы станет общероссийская эстафета «Свет наших сердец» во имя дружбы, помощи и милосердия.

Пресс-служба Правительства Тверской