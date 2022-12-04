Верхневолжье вновь присоединится к всероссийской акции «Экологический десант»

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В апреле во всех регионах страны проходит Всероссийский субботник, который ежегодно объединяет тысячи жителей России. Тверская область традиционно присоединится к масштабной акции. Общеобластной субботник «Экологический десант» стартует в Верхневолжье 16 апреля.
По мнению Губернатора Игоря Рудени, инициативы, направленные на привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды – важный вклад в реализацию национального проекта «Экология».
В Твери в порядок будут приведены дворовые территории и общественные пространства, памятники и малые архитектурные формы. В городе высадят цветы и деревья, покрасят лавочки, бордюры и заборы. В местах проведения уборок состоятся экологические лекции, семинары, культурно-развлекательные программы.
Свое участие в субботнике подтвердили все муниципальные образования Тверской области.
Принять участие в «Экологическом десанте» приглашают всех желающих. Старт экологической акции запланирован 16 апреля в 10.00.
Верхневолжье также постоянно поддерживает всероссийские экологические акции «Зеленая весна» и «Вода России».
Проект «Зеленая весна» реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы РФ, федеральных ведомств и крупных корпораций.
Всероссийская акция по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России» («Берег добрых дел») – часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Организатор акции – Центр развития ВХК Минприроды России.
Пресс-служба Правительства Тверской области