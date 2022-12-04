Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем космонавтики

12 апреля в Российской Федерации отмечается День космонавтики. 61 год назад в этот день состоялся легендарный полет первого космонавта Юрия Гагарина. С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Орбитальный 108-минутный полет Юрия Гагарина вокруг Земли открыл новую эру в развитии человечества, стал настоящим научным прорывом и триумфом отечественной инженерно-конструкторской мысли, определил статус нашей страны как ведущей космической державы, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени. – Мы гордимся выдающимися достижениями людей, родившихся на тверской земле и внесших личный вклад в развитие космонавтики. Их легендарные традиции сегодня достойно продолжают сотрудники предприятий и исследовательских институтов Верхневолжья, которые своим трудом, талантом и достижениями развивают ракетно-космическую отрасль, наращивают научный, конструкторский и промышленный потенциал Российской Федерации».

Среди деятелей, чья жизнь связана с Тверской землей – основатель космодрома «Плесецк» Михаил Григорьев, конструктор космического корабля «Буран» Юрий Семёнов, космонавт Сергей Корсаков.

В числе знаменитых космонавтов – уроженец города Удомля, дважды Герой Советского Союза Олег Макаров, совершивший три полета в космос. Он стоял у истоков советской космонавтики, работал в ОКБ-1, знаменитом конструкторском бюро под руководством Сергея Павловича Королева. В Удомле имя О.Г. Макарова носит гимназия № 3. Здесь создан и ведет постоянную работу Музей космонавтики.

Славные традиции своих предшественников продолжает современное поколение космонавтов. 18 марта 2022 года с космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль «С.П. Королёв» (Союз МС-21). В состав экипажа вошел наш земляк, выпускник гимназии №2 города Кимры, Сергей Корсаков.

Пресс-служба Правительства Тверской области