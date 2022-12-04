В Тверской области в День космонавтики юные авиамоделисты покажут шоу квадрокоптеров и запустят ракету

12 апреля, в День космонавтики, в Тверской области пройдет ряд мероприятий, посвященных 61-й годовщине полета первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

«Мы гордимся выдающимися достижениями людей, родившихся на тверской земле и внесших личный вклад в развитие космонавтики. Их легендарные традиции сегодня достойно продолжают в сотрудники предприятий и исследовательских институтов Верхневолжья, которые своим трудом, талантом и достижениями развивают ракетно-космическую отрасль, наращивают научный, конструкторский и промышленный потенциал Российской Федерации», – отметил в поздравлении с Днем космонавтики Губернатор Игорь Руденя.

Среди деятелей отрасли, чья жизнь связана с тверской землей – основатель космодрома «Плесецк» Михаил Григорьев, космонавт Сергей Корсаков.

В числе знаменитых космонавтов – уроженец города Удомля, дважды Герой Советского Союза Олег Макаров, совершивший три полета в космос. Он стоял у истоков советской космонавтики, работал в ОКБ-1, знаменитом конструкторском бюро под руководством Сергея Павловича Королева. В Удомле имя О.Г. Макарова носит гимназия № 3. Здесь создан и ведет постоянную работу Музей космонавтики.

12 апреля в Удомле состоится возложение цветов к бюсту Олега Макарова. Юные авиамоделисты приглашают на шоу квадрокоптеров на территории гимназии № 3 и запуск ракеты. Затем команды школ округа будут участвовать в квесте «Звездам навстречу».

Весь апрель в гимназии проходят тематические встречи, конкурсы, классные часы, посвященные Дню космонавтики. Школьники традиционно участвуют в конкурсе «Я и космос», проводят экскурсии по школьному музею.

Конструктором космического корабля «Буран» был торопчанин Юрий Семёнов. В Торопце также действует Музей космонавтики. 12 апреля здесь открыта фотовыставка «Звезды над Торопцем», организованы экскурсии, познавательные программы для детей и школьников. В этот день запланированы кинопоказы о подготовке космонавтов и полетах, встречи с интересными людьми.

12 апреля московский Музей Победы приглашает жителей Тверской области на онлайн-программу ко Дню космонавтики. В течение дня интернет-пользователей на сайте культурной площадки https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-kosmonavtiki/ ждут виртуальная экскурсия, кинопоказ и концерт.

Праздничные мероприятия продолжатся 13 апреля. В Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоится концертная программа «Космос – вечная мечта» с участием юных солистов и танцоров, показ художественного фильма «Лиловый шар» по мотивам повести Кира Булычева.

Пресс-служба Правительства Тверской области