12 апреля – День космонавтики

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!
Орбитальный 108-минутный полет Юрия Гагарина вокруг Земли открыл новую эру в развитии человечества, стал настоящим научным прорывом и триумфом отечественной инженерно-конструкторской мысли, определил статус нашей страны как ведущей космической державы.
Мы гордимся выдающимися достижениями людей, родившихся на тверской земле и внесших личный вклад в развитие космонавтики. Среди них основатель космодрома «Плесецк» Михаил Григорьев, конструктор космического корабля «Буран» Юрий Семёнов, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Олег Макаров и многие другие.
Их легендарные традиции сегодня достойно продолжают сотрудники предприятий и исследовательских институтов Верхневолжья, которые своим трудом, талантом и достижениями развивают ракетно-космическую отрасль, наращивают научный, конструкторский и промышленный потенциал Российской Федерации.
Желаю всем, кто причастен к этому замечательному празднику, новых свершений на благо нашей великой Родины!
Губернатор
Тверской области И. М. Руденя