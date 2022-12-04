12 апреля – День космонавтики

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!

Орбитальный 108-минутный полет Юрия Гагарина вокруг Земли открыл новую эру в развитии человечества, стал настоящим научным прорывом и триумфом отечественной инженерно-конструкторской мысли, определил статус нашей страны как ведущей космической державы.

Мы гордимся выдающимися достижениями людей, родившихся на тверской земле и внесших личный вклад в развитие космонавтики. Среди них основатель космодрома «Плесецк» Михаил Григорьев, конструктор космического корабля «Буран» Юрий Семёнов, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Олег Макаров и многие другие.

Их легендарные традиции сегодня достойно продолжают сотрудники предприятий и исследовательских институтов Верхневолжья, которые своим трудом, талантом и достижениями развивают ракетно-космическую отрасль, наращивают научный, конструкторский и промышленный потенциал Российской Федерации.

Желаю всем, кто причастен к этому замечательному празднику, новых свершений на благо нашей великой Родины!

Губернатор

Тверской области И. М. Руденя