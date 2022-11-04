Губернатор Игорь Руденя вручил Наталье Непряевой и её тренерам региональные награды

11 апреля Губернатор Игорь Руденя вручил региональные награды российской лыжнице, президенту Федерации лыжных гонок Тверской области Наталье Непряевой и её тренерам – Ирине Непряевой и Александру Смирнову.

За высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Верхневолжье Наталье Непряевой присвоено звание «Почетный гражданин Тверской области».

От имени всех жителей тверского региона Игорь Руденя поздравил Наталью Непряеву с выдающимися победами в этом сезоне.

«Вы стали самой титулованной спортсменкой Верхневолжья, легендой тверского спорта, гордостью Российской Федерации. Все жители Тверской области следили за Вашими выступлениями, радовались победам. Вы подарили нам объединяющее чувство гордости за нашу страну. Несмотря на всю политизированную обстановку, ограничения, запреты, наши российские спортсмены одерживают яркие победы», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что сила воли, спортивное мастерство Натальи Непряевой стали примером для подрастающего поколения, и выразил уверенность, что впереди у спортсменки ещё много достойных побед.

«Для меня большая честь встать в один ряд с самыми выдающимися людьми Тверской области, так как я родилась и выросла здесь. По сей день большую часть свободного времени провожу именно в Твери», - сказала Наталья Непряева.

Особые слова благодарности Игорь Руденя выразил наставникам спортсменки – Ирине Непряевой, тренеру комплексной спортивной школы олимпийского резерва № 1 имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова, и Александру Смирнову, главному тренеру центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» (г. Тверь).

Ирина Владимировна и Александр Васильевич удостоены нагрудного знака «За заслуги в развитии Тверской области».

Сегодня заслуженный мастер спорта России Наталья Непряева является одной из самых успешных российских лыжниц.

На XXIV зимних Олимпийских зимних играх в Пекине она завоевала золото, серебро и бронзу в различных дисциплинах.

В этом году первой в истории советского и российского спорта Наталья Непряева выиграла общий зачёт престижной гонки «Тур де Ски».

В начале марта этого года Наталья Непряева досрочно выиграла общий зачет Кубка мира-2021/22. Она стала первой за 21 год российской лыжницей - обладательницей «Большого хрустального глобуса».

На Чемпионате России Наталья Непряева выиграла пять золотых и одну бронзовую медали.

Указом Президента России Владимира Путина в 2022 году Наталья Непряева удостоена Ордена Дружбы. В 2018-ом была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области