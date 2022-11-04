В Тверской области определили самые спортивные семьи

В Твери на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова прошёл традиционный областной фестиваль спортивных семей. Его участниками стали 92 семьи из 20 муниципалитетов Верхневолжья.

Участники соревновались в составе разных команд: из трех человек (папа, мама и ребенок) и из двух человек (папа и ребенок или мама и ребенок).

В программе состязаний были челночный бег, дартс, броски набивного мяча, эстафета.

В состав судейского корпуса вошли известные тверские спортсмены: мастер спорта международного класса по легкой атлетике Наталья Измоденова, рекордсмен Тверской области по прыжкам в длину Алексей Пугачев.

По итогам соревнований победу в номинации «Дуэт» одержали семьи Шеленковых (город Торжок) и Имакаевых (Сандовский муниципальный округ). В номинации «Трио» самыми спортивные признаны семьи Мазаловых из Торжка и Фоменко из ЗАТО Солнечный.

Пресс-служба Правительства Тверской области