На заседании областного Правительства рассмотрят итоги развития туристической индустрии в Верхневолжье в 2021 году

12 апреля Губернатор Игорь Руденя проведет заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрят итоги развития туристической индустрии в регионе в 2021 году и задачи, которые стоят перед отраслью в текущем году.

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты, проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

За последние пять лет Тверскую область посетили более 7,7 миллиона человек, рост турпотока за этот период составил от 8% до 11%. Увеличение туристического потока в тверской регион прогнозируется до 2 млн гостей в год.

В 2021 году в туристский календарь событий Тверской области вошло более 120 мероприятий различной направленности. В 2022-ом календарь расширен уже до 123 событий – гастрономических, агротуристических, спортивных, музыкальных, религиозных, исторических и патриотических.

Среди других вопросов заседания регионального Правительства – меры поддержки малого и среднего бизнеса, предприятий хлебопекарной промышленности, производств молочной продукции, а также предоставление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет из семей с невысокими доходами.

Пресс-служба Правительства Тверской области