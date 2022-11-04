11 апреля Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы работы исполнительных органов власти региона.

Одной из тем стало проведение противопаводковых мероприятий на региональных дорогах. За подготовку дорог и мостов к половодью в Тверской области отвечают восемь подрядных организаций. Благодаря проведению противопаводковых мероприятий снижается вероятность размытия песчано-гравийных и грунтовых дорог.

В Тверской области составлен реестр участков региональных дорог, на которых возможно подтопление. Это пониженные участки автодорог с водопропускными сооружениями. В регионе 78 таких объектов в 19 муниципальных образованиях – Андреапольском, Нелидовском, Весьегонском, Вышневолоцком, Краснохолмском, Лесном, Осташковском, Сандовском, Удомельском округах, а также Бельском, Жарковском, Бологовском, Калининском, Кувшиновском, Зубцовском, Лихославльском, Максатихинском, Спировском и Торжокском районах.

На дорожных предприятиях организовано круглосуточное дежурство сотрудников, подготовлена дорожная техника и необходимый запас песка и щебня.

Контроль за работой подрядчиков осуществляет противопаводковая комиссия, созданная в Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области. Телефоны, по которым необходимо сообщать о возможных подтоплениях на дорогах: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

На совещании Игорь Руденя поручил ускорить ремонт дорог, на необходимость приведения в порядок которых говорится в обращениях от жителей Тверской области.

В частности, они касались ремонта на дорогах Городище – Черногубово в Калининском районе и Кашин – Фалево, Малыгино – Щекотово в Кашинском округе, которые были размыты в период половодья.

Также на совещании рассмотрены обращения по вопросам выплаты пособий, лекарственного обеспечения граждан, капитального ремонта многоквартирных домов.

Обращения, поступающие от жителей Тверской области, находится на особом контроле, по каждому принимаются необходимые решения.

Пресс-служба Правительства Тверской области