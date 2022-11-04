В Твери пойдет музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию»

12 апреля в Твери пройдет музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию». Он будет состоять из двух блоков – образовательного и концертного.

Участие в марафоне примут почетные гости, представители Правительства Тверской области, федеральных государственных органов, общественных объединений и ветеранских организаций, студенты тверских колледжей и вузов, курсанты Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова, а также вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик.

Первая часть марафона состоится в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история», где пройдут лекции спикеров Российского общества «Знание».

Развлекательная программа будет представлена в киноконцертном зале «Панорама». Для гостей марафона выступят народный артист России Василий Герелло, заслуженный артист России Денис Майданов, тверская кавер-группа «Купе», группа «Послезавтра».

Пресс-служба Правительства Тверской области