Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с одобрением подходов к модернизации теплосетей в Твери

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с заявлением об одобрении на федеральном уровне подходов к модернизации системы теплоснабжения города Твери. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 6 апреля в Правительстве Российской Федерации губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы по модернизации системы теплоснабжения города Твери под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака. Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения Твери проводятся в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. «Дорожная карта» проекта включает несколько этапов с горизонтом планирования до конца 2023 года.

«Одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения города Твери, – прокомментировал итоги обсуждения проекта губернатор Игорь Руденя. – Уже проходит второй этап по организации процессов укрепления «Тверской генерации». Компания «Газпром» как наш надежный партнер выполнила первый этап работ, осуществляет управление и техническое обслуживание. Следующие этапы – юридическое оформление всех объектов и финансовое оздоровление. В ходе следующего совещания планируем обсудить непосредственно модель модернизации городской системы теплоснабжения».

Одновременно будут предприняты шаги для плановой эксплуатации теплосетевого хозяйства города Твери, его подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. В этом году в рамках реализации проекта планируется начать реконструкцию тепловых сетей. В общей сложности предполагается реконструкция 274 км муниципальных сетей – 80% от их общей протяженности. Также предусмотрено строительство новых современных котельных.

Эксперты отмечают исключительную важность проекта для Твери, поскольку изношенность сетей теплоснабжения в областном центре приближается к критической отметке и в настоящее время составляет порядка 80 процентов.

«Особенно значимо, что государство планирует вложение значительных средств в развитие коммунальной инфраструктуры Твери, даже несмотря на небывалое санкционное давление Запада на российскую экономику. В стране достаточно ресурсов, чтобы продолжать системную работу по повышению качества жизни, заботиться о строительстве мостов, дорог, больниц, объектов туризма, поддерживать инвестпроекты в промышленности и сельском хозяйстве. Самое главное сейчас – сплотиться вокруг наших общих задач, вокруг Президента, федерального и регионального правительства. Нужно профессионально выполнять свою работу, и тогда мы справимся с любыми препятствиями, добьемся хороших результатов по всем направлениям», – считает эксперт Общественной палаты Тверской области Вячеслав Улитин.