На площадке ТВЗ в Торжке начали собирать вагонокомплекты и вагоны сопровождения

На производственной площадке Тверского вагоностроительного завода в Торжке в цехе малых серий начали собирать вагонокомплекты и вагоны сопровождения. С расширением номенклатуры выпускаемой продукции план производства по сравнению с прошлым годом увеличился практически вдвое.

Реконструкция производства в Торжке – один из основных инвестпроектов ТВЗ. За три года объем инвестиций составил более 811 млн рублей.

Сегодня Тверской вагоностроительный завод является лидером вагоностроения. На заводе обеспечен портфель заказов, что, по мнению Губернатора Игоря Рудени, позволяет гарантировать стабильное развитие крупнейшего машиностроительного предприятия региона.

Всего в цехе малых серий в Торжке планируется изготовить 59 вагонов различных моделей. Причем к двум продуктам специального назначения, полный цикл производства которых был налажен в 2021 году, добавились и новые. С основной площадки ТВЗ сюда перевели линию по сборке вагонов сопровождения – в плане изготовление восьми единиц такой техники, а также вагонокомплектов.

Осваивать сборку новых для цеха малых серий моделей помогают работники основного производства ТВЗ.

Кроме этого, на площадке приступили к доработкам электропоездов, которые эксплуатируются на первой и второй линиях Московских центральных диаметров.

Пресс-служба Правительства Тверской области