Тверская область в «Ночь музеев» представит культурную и историческую программу в музее-заповеднике «Бородинское поле»

21 мая по всей России пройдёт всероссийская акция «Ночь музеев». Тверская область участвует в пилотном проекте для музеев страны по обмену культурными площадками. Всероссийский историко-этнографический музей Торжка презентует свою программу в Московской области в музее-заповеднике «Бородинское поле», а в Торжок приедут реконструкторы русской и французской армий.

Эта акция не имеет аналогов в России и будет передана в качестве опыта другим музейным площадкам.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие события, как «Ночь музеев», способствуют продвижению и популяризации культурных учреждений региона, искусства страны и Верхневолжья.

Музей-заповедник «Бородинское поле» примет этнографическую программу «Уездный город Т.» Проект посвящен Году культурного наследия народов России и 210–й годовщине Бородинского сражения и Отечественной войны 1812 года.

Посетители музея–заповедника «Бородинское поле» побывают в гостях у князя новоторжского и увидят показательный бой эпохи XII века, постреляют из средневекового оружия. Дарья Пожарская научит готовить знаменитые «пожарские» котлеты по рецепту 1853 года на площадке «Город мастеров». Золотное шитье и новоторжскую майолику из Торжка гостям предложит «Варшавскiй магазинъ». Кульминацией праздника станут фейерверк и Княжий пир в Бородино.

21 мая в Торжке в гостинице Пожарских впервые встретят реконструкторов русской и французской армий - представителей лучших военно-исторических клубов России с программой «Время славы и восторга. Путешествие в 1812 год».

Гости Всероссийского историко–этнографического музея перенесутся в начало XIX века на Бородинское поле, побывают на военно–исторических биваках русской и французской армий, познакомятся с бытом русских гренадер и французских кирасир. Увидят изготовление свечей в полевых условиях и работу антикварной цирюльни. Завершением праздника станет бал в исполнении исторического общества «Бал в русской усадьбе».

Мероприятия пройдут при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Тверской области и Министерства туризма Тверской области. Партнёрами проекта в Торжке уже выступили «Торжокские золотошвеи», «Дом Гончара», «Ресторация Комильфо» и другие туристические площадки.

Пресс-служба Правительства Тверской области