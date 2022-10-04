Журналистов Тверской области приглашают принять участие в фестивале «#ВспомнимВместе»

В 2022 году в Тверской области состоится фестиваль творчества среди журналистов и коллективов средств массовой информации Верхневолжья, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приём заявок для участия в фестивале проходит до 20 апреля.

Фестиваль проводится в целях популяризации патриотической песни, поддержки талантливых исполнителей. К участию приглашаются журналисты и творческие коллективы областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.

Принять участие в конкурсе могут солисты, авторы-исполнители, дуэты, вокальные ансамбли, чтецы. Заявки для участия в конкурсе необходимо направлять на электронную почту moproletarka@mail.ru.

Участниками фестиваля могут быть исполнены патриотические, лирические, гражданские произведения о Родине, о чести и долге перед Отечеством, о подвиге и памяти павших героев Великой Отечественной войны.

Гала-концерт фестиваля «#ВспомнимВместе» и награждение победителей состоится 4 мая 2022 года.

Фестиваль проводит областной ДК «Пролетарка» при участии медиасообщества Верхневолжья: Тверского регионального отделения Союза журналистов России, Верхневолжской Ассоциации периодической печати и других объединений.

Организаторы предлагают представителям медиапространства внести свой вклад в историю журналистики через патриотическую песню и художественное слово.

Страницы истории военной журналистики Тверской области насчитывают десятки имен писателей и поэтов, фронтовых корреспондентов и фоторепортеров. Один из ярких примеров силы журналистского слова в годы войны – фронтовой путь нашего земляка, военного корреспондента газеты «Правда» Бориса Полевого.

История сохранила немало примеров подвига журналистов Верхневолжья в годы Великой Отечественной. Это западнодвинцы, боевые товарищи и фронтовые журналисты-подпольщики Давид Дынин и Дмитрий Сарычев, которые сумели наладить работу типографии и выпуск газеты в период оккупации в самом сердце западнодвинского леса. На фронтах сражались журналисты тверского края Григорий Кац, Василий Камянский, Петр Дудочкин, Николай Попов. Жизнь за Отчизну отдал кимрский поэт Сергей Петров.

С Верхневолжьем связаны военная биография и творчество поэта, прозаика, публициста Константина Симонова, который в качестве военкора

в декабре 1941-го участвовал в освобождении Калинина, был свидетелем событий 2-й Ржевско-Сычевской операции. Под Белым был ранен поэт и журналист Михаил Матусовский.

В августе 1942-го советский писатель и поэт Александр Твардовский вместе с другими военными корреспондентами двигался в направлении Погорелое Городище – Зубцов – Ржев, где продолжал работать над «Василием Теркиным». Память о тех днях – стихотворение «Я убит подо Ржевом». Произведение легло в основу идеи Ржевского мемориала Советскому солдату.





Пресс-служба Правительства Тверской области