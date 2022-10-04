Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 апреля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 147 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 146 701 заразившийся излечился от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 689 674 человека, в том числе за сутки – 183 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 886 964, в том числе за последние сутки их проведено 1114.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 158 755 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 702 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 54 704

Конаковский район 12 064

Ржев 8495

Калининский район 6733

Вышневолоцкий городской округ 6277

Торжок 5350

Кимры 4837

Бежецкий район 4076

Бологовский район 3746

Кашинский городской округ 3575

Осташковский городской округ 3439

Старицкий район 3143

Калязинский район 3125

Нелидовский городской округ 2967

Лихославльский район 2924

Максатихинский район 2390

Западнодвинский муниципальный округ 2262

Торопецкий район 2107

Торжокский район 1888

Весьегонский муниципальный округ 1843

Зубцовский район 1784

Рамешковский район 1776

Оленинский муниципальный округ 1770

Кувшиновский район 1712

Селижаровский муниципальный округ 1440

Андреапольский муниципальный округ 1311

Спировский район 1280

Ржевский район 1244

Краснохолмский муниципальный округ 1181

Кесовогорский район 1102

Сонковский район 1054

Кимрский район 1019

ЗАТО Озёрный 981

Фировский район 966

Пеновский муниципальный округ 955

Бельский район 782

Сандовский муниципальный округ 762

Молоковский район 568

Жарковский район 552

Лесной муниципальный округ 537

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области