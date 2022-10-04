Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 апреля 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 147 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 146 701 заразившийся излечился от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 689 674 человека, в том числе за сутки – 183 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 886 964, в том числе за последние сутки их проведено 1114.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 158 755 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 702 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 54 704
Конаковский район 12 064
Ржев 8495
Калининский район 6733
Вышневолоцкий городской округ 6277
Торжок 5350
Кимры 4837
Бежецкий район 4076
Бологовский район 3746
Кашинский городской округ 3575
Осташковский городской округ 3439
Старицкий район 3143
Калязинский район 3125
Нелидовский городской округ 2967
Лихославльский район 2924
Максатихинский район 2390
Западнодвинский муниципальный округ 2262
Торопецкий район 2107
Торжокский район 1888
Весьегонский муниципальный округ 1843
Зубцовский район 1784
Рамешковский район 1776
Оленинский муниципальный округ 1770
Кувшиновский район 1712
Селижаровский муниципальный округ 1440
Андреапольский муниципальный округ 1311
Спировский район 1280
Ржевский район 1244
Краснохолмский муниципальный округ 1181
Кесовогорский район 1102
Сонковский район 1054
Кимрский район 1019
ЗАТО Озёрный 981
Фировский район 966
Пеновский муниципальный округ 955
Бельский район 782
Сандовский муниципальный округ 762
Молоковский район 568
Жарковский район 552
Лесной муниципальный округ 537
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области