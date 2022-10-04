В Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Твери прошло торжественное мероприятие в честь Дня войск ПВО

8 апреля в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню войск противовоздушной обороны, который будет отмечаться 10 апреля. Приветствие участникам – военнослужащим и ветеранам ПВО – направил Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область внесла весомый вклад в развитие и укрепление системы противовоздушной обороны нашей страны. На протяжении многих лет Военная академия военно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова является подлинной кузницей высококвалифицированных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, воспитывает настоящих офицеров – патриотов Отечества», – отмечено в приветствии от Игорь Рудени.

Губернатор поблагодарил преподавательский состав академии за высокий профессионализм, сохранение традиций доблести и верности долгу, которые они передают новым поколениям слушателей и курсантов.

Глава региона выразил уверенность – выпускники академии будут безупречно решать поставленные задачи, надежно стоять на страже интересов Отечества, как это сегодня делают военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках.

За доблестную безупречную службу, образцовое исполнение воинского долга, активное участие в работе по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи военнослужащим вручены благодарности Губернатора Тверской области.

Награда передана подполковнику Дмитрию Мухамедову – заместителю начальника факультета (по подготовке специалистов с высшей военной оперативно-тактической подготовкой) Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Благодарности также удостоен Александр Чистяков – доцент кафедры оперативно-тактического применения сил и средств ракетно-космической обороны ВА ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Пресс-служба Правительства Тверской области