Ветеранской организации Верхневолжья окажут поддержку из регионального бюджета

Тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов окажут поддержку из регионального бюджета. Решение принято на заседание Президиума Правительства Тверской области, которое 8 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье общественным объединениям ветеранов оказывается поддержка на мероприятия, направленные на развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодёжи.

Начиная с 2020 года, общественные объединения ветеранов Тверской области выведены из общего конкурса по предоставлению субсидий некоммерческим организациям и могут получать государственную поддержку на реализацию своих проектов по упрощённой процедуре.

Решение было принято по инициативе Игоря Рудени на основании пожеланий самих ветеранов, озвученных ими во время встреч главы региона с ветеранскими активами во время рабочих поездок в муниципалитеты.

«Проекты, которые предлагают ветераны, связаны с развитием патриотического движения, увековечиванием памяти героев войны. Ни одной просьбы у ветеранов не было для себя. Все проекты направлены на развитие общественных отношений, встреч с молодежью, издание книг, воспоминаний известных людей. Мы все это будем поддерживать», - отметил на одной из таких встреч Игорь Руденя.

На средства субсидии Тверская общественная организация ветеранов планирует реализовать ряд мероприятий.

Планируется организация посещений ветеранами памятных мест и мест боевой славы, оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участие ветеранского актива в общественно-значимых мероприятиях совместно с молодёжью, проведение уроков мужества, организация выставки ветеранских подворий «Осенины», проведение форума «Активное поколение» и других событий.

В Верхневолжье ежегодно расширяется поддержка старшего поколения.

Так, в этом году увеличены единовременные выплаты ко Дню Победы: до 15 тыс. рублей - для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак. В прошлом году для этих категорий получателей выплата составляла 10 тыс. рублей.

По 5 тыс. рублей единовременно выплатят труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны. Ранее этим категориям граждан было предусмотрено по 3 тыс. рублей.

В Тверской области в 2022 году 68 053 человек получат единовременную региональную выплату ко Дню Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области