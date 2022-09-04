Мемориально-художественный музей Владимира Серова приглашает на театральную программу «Старые друзья»

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9 апреля в 15:00 музей Владимира Серова приглашает жителей и гостей Верхневолжья на моноспектакль Алексея Зинатулина «Старые друзья». Это постановка о природе творчества и призвании, дружбе и семье.
В основе спектакля четыре рассказа из книги Ольги Гренец «Хлоп страна»: «Осень у порога», «Новая скрипка», «Тевтонский рыцарь», «Недовольству тут не место».
Всех персонажей воплощает не только один актер, но и коллекция ярких кукол, созданных специально для постановки.
Перед спектаклем гостей ждет рассказ о выставке, которую представит Наталья Диченская, а также встреча с одной из ее участниц – известной тверской художницей-графиком Юлией Ананьевой.
Мемориально-художественный музей Владимира Серова расположен в Калининском районе, пос. Эммаусс, д.29. Справки по телефону (4822) 37-84-32.
Пресс-служба Правительства Тверской области