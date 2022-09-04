В Правительстве Тверской области обсудили вопросы совершенствования работы службы скорой медицинской помощи

Cовершенствование работы скорой медицинской помощи в Тверской области рассмотрено на совещании, которое 8 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: необходимо активизировать работу по модернизации подразделений службы, их комплектованию профессиональными кадрами, дооснащению медицинским оборудованием и транспортом.

Будет продолжен капитальный ремонт существующих зданий службы в муниципальных образованиях. Ориентиром в этой работе является реализованный проект комплексной модернизации зданий скорой помощи в городе Ржеве.

Процесс ремонта предполагается синхронизировать с обновлением автопарка службы, дооснащением бригад медоборудованием и планшетами. Всего до 2025 года планируется приобрести 104 единицы специального автотранспорта, в том числе 27 – в текущем году. До 2025 года все автомобили должны быть оснащены по стандарту оказания скорой медицинской помощи.

Первоочередной задачей является доукомплектование кадрового состава выездных бригад и повышение квалификации специалистов службы. В регионе принят ряд мер по совершенствованию работы СМП и привлечению в службу специалистов. Введены региональные надбавки для врачей и фельдшеров скорой помощи. В Тверском государственном медицинском университете открыта кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Предусмотрены единовременные выплаты «целевикам» – выпускникам государственных образовательных организаций и молодым специалистам, заключившим договор с Министерством здравоохранения Тверской области.

Одно из направлений – работа с выпускниками школ для организации целевого обучения в медколледжах и Тверском государственном медицинском университете по необходимым специальностям.

Также поставлены задачи по обеспечению закрепления работников скорой помощи на местах, в том числе через их обеспечение жильём.

В Тверской области проведена интеграция службы скорой медицинской помощи в единую систему. Объединены станции и отделения скорой медицинской помощи в районах области и Центр медицины катастроф. Внедрены единые алгоритмы оказания скорой и неотложной помощи под координацией диспетчерского центра, обеспечен контроль за следованием и целевым использованием санитарного автотранспорта.

В Твери действует Единый диспетчерский центр для приема вызовов и координации работы подразделений структуры.

Результатом этой работы, в том числе стала положительная динамика по времени доезда на вызовы СМП в экстренной форме и в неотложной форме.

Пресс-служба Правительства Тверской области