Народные театры представляют свои работы в рамках проекта «Сфера Т»

9 и 10 апреля в поселке Кесова Гора в рамках проекта «Сфера Т» проходит конкурс театральных коллективов, где свои лучшие работы представляют народные театры и театральные студии области – всего более 150 участников из Твери, Кимр, Удомли, Ржева, поселков Кесова Гора и Сандово.

В эти выходные зрители смогут увидеть восемь спектаклей различных жанров для детей, молодежи и взрослых. Особое развитие получила тема защиты Отечества.

Так, народный самодеятельный коллектив «Вариант» из города Кимры представляет театрализованную постановку «Адрес для писем тот же…» (по произведению Г. Неволиной). Этот спектакль рассказывает о непростой жизни Анны Ильиничны Паньковой, ветерана Великой Отечественной войны, волею судеб оказавшейся за рубежом, но многие годы искавшей возможности вернуться на Родину.

В рамках областного театрального проекта «Сфера Т» для режиссеров и актеров любительских театров и театральных студий также организованы творческая лаборатория и мастер-класс.

Конкурс проходит на площадке районного Дома культуры по адресу: ул. Кооперативная, д. 4. Показы стартуют в 11.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области