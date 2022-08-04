В Тверской области в 2022 году увеличились показатели по производству мяса и птицы

В Тверской области в 2022 году по сравнению с прошлым годом увеличилось производство мяса и птицы и составило 30,3 тыс. тонн.

Такие результаты стали возможны, в том числе благодаря усилению государственной поддержки агропромышленного комплекса по поручению Губернатора Игоря Рудени. В 2021 году общая сумма господдержки составила свыше 1 млрд рублей.

«Повышая ставки субсидий для сельхозтоваропроизводителей, увеличивая направления субсидирования, государственную поддержку, - мы модернизируем наши отраслевые программы в сельском хозяйстве. Сегодня отрасль должна работать ритмично. Для Тверской области – это ключевое направление», - считает глава региона.

Кроме того, в текущем году в Верхневолжье увеличился средний надой молока от одной коровы в сельхоз организациях региона. По данным Тверьстата и регионального Минсельхоза, показатель равен 5 759 кг, рост составил 104,7% к 2020 году. Всего в прошлом году в хозяйствах всех категорий получено 206,4 тыс. тонн молока.

Ежегодно по поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области укрепляется система государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Так, ряд мер поддержки оказывается в виде субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, возмещается часть затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, развитие мясного животноводства, производство молодняка КРС, приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Кроме того, в регионе установлены выплаты на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для объектов молочного скотоводства и глубокой переработки молока.



Пресс-служба Правительства Тверской области