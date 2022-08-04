Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу по вопросам строительства Спасо-Преображенского собора в Твери

8 апреля Губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провели рабочую встречу по вопросам продолжения строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Рассмотрен текущий ход работ, обсуждались вопросы благоустройства прилегающей территории, в том числе по расширению тротуаров для удобства горожан и гостей города, обустройство освещения площади.

Как было отмечено на встрече, это место, должно стать центром притяжения не только жителей города разных возрастов, но и многочисленных туристов, которые приезжают в Верхневолжье. Все работы, как подчеркнул Игорь Руденя, должны быть выполнены максимально качественно.

В числе других тем обсуждения – установка на площади памятника первому епископу Тверскому, святителю Симеону, а также вопросы, касающиеся внутреннего убранства храма.

Возрождение Спасо-Преображенского собора на историческом месте началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке неравнодушных земляков и благотворительного фонда «Собор».

5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.

Пресс-служба Правительства Тверской области