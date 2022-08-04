Тверская область продолжает реализацию инвестиционных проектов в сельском хозяйстве

8 апреля на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое 8 апреля провел Губернатор Игорь Руденя, принят ряд решений, способствующих реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве Верхневолжья.

Наращивание потенциала агропромышленного комплекса – одно из ключевых направлений экономики области.

«В ближайшие пять лет приоритетными являются молочное и мясное животноводство, растениеводство, развитие льняного комплекса», – считает Игорь Руденя.

На заседании межведомственной комиссии одобрены изменения в генеральном плане Кашинского городского округа. Они связаны с включением земельного участка в районе деревни Сумино площадью 146,2 га в производственную зону сельскохозяйственных предприятий для строительства молочно-товарного комплекса ООО «Румелко-Агро».

Проект по развитию молочного животноводства и переработки молока в Кашинском городском округе предполагает создание трех молочно-товарных ферм и завода по переработке молока. Общий заявленный объем вложений – порядка 18 млрд рублей. Сейчас на объектах ведутся строительные работы.

В Горицком сельском поселении Кимрского района также предполагается реализовать инвестиционный проект по строительству фермы откорма на 22,5 тыс. голов свиней. Это позволит создать в регионе новую сырьевую базу, ввести рабочие места и обеспечить налоговые поступления в бюджет.

Участники комиссии одобрили необходимые для этих целей изменения в правила землепользования и застройки поселения.

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос, связанный с вводом в оборот земель сельхозназначения. Это направление глава региона также считает приоритетным в развитии АПК области.

В Краснохолмском муниципальном округе из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения переведут участок площадью 86,3 га.

Пресс-служба Правительства Тверской области