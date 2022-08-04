8 апреля в Твери назвали победителей регионального конкурса «Человек года», «Лучший социальный проект года». Почетные звания присваиваются гражданам за личные достижения и заслуги в профессиональной, общественной деятельности и социальном служении, организациям – за реализованные социальные проекты и гражданские инициативы. Всего на конкурс поступило 42 заявки из 16 муниципальных образований.

Инициатива о выдвижении на конкурс принадлежит жителям области, общественным организациям, органам местного самоуправления и государственной власти.

Оценку конкурсных заявок проводили группа независимых экспертов, имеющих опыт общественно-полезной деятельности, реализации социальных проектов, и региональная комиссия, в которую вошли представители региональной Общественной палаты и Совета муниципальных образований Тверской области.

В итоге утверждены лауреаты и дипломанты конкурсов «Человек года» и «Лучший социальный проект года» в 2021 году.

Лауреатам конкурса «Человек года» стали: в номинации «Профессиональная деятельность» – тренер центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» Александр Смирнов; в номинации «Общественная деятельность» – генеральный директор ПАО «Электромеханика», заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Виктор Константинов.

Дипломантами конкурса признаны 11 жителей Верхневолжья: преподаватели, представители предприятий области и другие деятели.

Лауреатом конкурса «Лучший социальный проект года» признано областное отделение организации «Российский Красный Крест». Высокую оценку в номинации «Сфера социальной поддержки граждан, защита прав и свобод человека и гражданина» получил проект «Мы вместе сотрём границы».

Дипломантами конкурса стали три организации.

Благотворительный фонд «Добрый мир» реализовал проект «Шаг в будущее», за который отмечен в номинации «Сфера социальной поддержки граждан, защита прав и свобод человека и гражданина».

Военно-патриотический клуб «Русь» получил награду за инициативу «Дорогами Великой Победы» в номинации «Популяризация культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка талантливых детей и молодежи».

Тверская региональная общественная организация по содействию увековечения памяти погибших при защите Отечества «Исток» также стала дипломантом в номинации «Популяризация культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка талантливых детей и молодежи». Объединение реализовало проект «Герои былых времён».

Конкурс «Человек года», «Лучший социальный проект года» учредили в 2019 году Общественная палата Тверской области и Совет муниципальных образований.