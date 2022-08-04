В Твери назвали победителей регионального конкурса «Человек года», «Лучший социальный проект года»

posted by Максим Малахов on пт, 04/08/2022 - 19:48

8 апреля в Твери назвали победителей регионального конкурса «Человек года», «Лучший социальный проект года». Почетные звания присваиваются гражданам за личные достижения и заслуги в профессиональной, общественной деятельности и социальном служении, организациям – за реализованные социальные проекты и гражданские инициативы. Всего на конкурс поступило 42 заявки из 16 муниципальных образований.

          Инициатива о выдвижении на конкурс принадлежит жителям области, общественным организациям, органам местного самоуправления и государственной власти.

          Оценку конкурсных заявок проводили группа независимых экспертов, имеющих опыт общественно-полезной деятельности, реализации социальных проектов, и региональная комиссия, в которую вошли представители региональной Общественной палаты и Совета муниципальных образований Тверской области.

          В итоге утверждены лауреаты и дипломанты конкурсов «Человек года» и «Лучший социальный проект года» в 2021 году.

          Лауреатам  конкурса «Человек года» стали: в номинации «Профессиональная деятельность» – тренер центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»        Александр Смирнов; в  номинации «Общественная деятельность» – генеральный директор ПАО   «Электромеханика», заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Виктор Константинов.

          Дипломантами конкурса признаны 11 жителей Верхневолжья: преподаватели, представители предприятий области и другие деятели.

          Лауреатом конкурса «Лучший социальный проект года» признано областное отделение организации «Российский Красный Крест». Высокую оценку в номинации «Сфера социальной поддержки граждан, защита прав и свобод человека и гражданина» получил проект «Мы вместе сотрём границы».

          Дипломантами конкурса стали три организации.

          Благотворительный фонд «Добрый мир» реализовал проект «Шаг в будущее», за который отмечен в номинации «Сфера социальной поддержки граждан, защита прав и свобод человека и гражданина».

          Военно-патриотический клуб «Русь» получил награду за инициативу «Дорогами Великой Победы» в номинации «Популяризация культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка талантливых детей и молодежи».

          Тверская региональная общественная организация по содействию увековечения памяти погибших при защите Отечества «Исток» также стала дипломантом в номинации «Популяризация культуры, сохранение историко-культурного наследия, поддержка талантливых детей и молодежи». Объединение реализовало проект  «Герои былых времён».

          Конкурс «Человек года», «Лучший социальный проект года» учредили  в 2019 году Общественная палата Тверской области и Совет муниципальных образований.          