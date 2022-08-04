9 апреля в Твери пройдет Фестиваль спортивных семей. На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова соберутся более 50 семей из муниципальных образований Тверской области.

В программе фестиваля – состязания по дартсу, весёлые старты, челночный бег и бросок набивного мяча.

Участники будут соревноваться в составе разных команд: из трех человек (папа, мама и ребенок) и из двух человек (папа и ребенок или мама и ребенок).

Победителей и призеров наградят кубками, медалями, дипломами и ценными призами.

Фестиваль спортивных семей проводится с 2007 года. Неоднократными победителями и призерами в разное время становились семья Виноградовых из Максатихинского района, семьи Сторожевых и Грязновых из Сандово, семья Никешиных из Кесовогорского района. Представители Верхневолжья также выступали на всероссийских соревнованиях.

В прошлом году призерами и победителями фестиваля стали семьи из Осташковского городского и Сандовского муниципального округов, Конаковского района и ЗАТО Озерный.

Пресс-служба Правительства Тверской области