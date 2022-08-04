Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
9 апреля в Твери пройдет Фестиваль спортивных семей. На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова соберутся более 50 семей из муниципальных образований Тверской области.
В программе фестиваля – состязания по дартсу, весёлые старты, челночный бег и бросок набивного мяча.
Участники будут соревноваться в составе разных команд: из трех человек (папа, мама и ребенок) и из двух человек (папа и ребенок или мама и ребенок).
Победителей и призеров наградят кубками, медалями, дипломами и ценными призами.
Фестиваль спортивных семей проводится с 2007 года. Неоднократными победителями и призерами в разное время становились семья Виноградовых из Максатихинского района, семьи Сторожевых и Грязновых из Сандово, семья Никешиных из Кесовогорского района. Представители Верхневолжья также выступали на всероссийских соревнованиях.
В прошлом году призерами и победителями фестиваля стали семьи из Осташковского городского и Сандовского муниципального округов, Конаковского района и ЗАТО Озерный.
Пресс-служба Правительства Тверской области