В Верхневолжье продолжается реализация инвестиционного проекта по развитию исторической усадьбы Степановское-Волосово в Зубцовском районе

Развитие туристической инфраструктуры усадьбы Степановское-Волосово в Зубцовском районе рассмотрено на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое 8 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

На заседании одобрен проект генерального плана Дорожаевского сельского поселения, где расположена усадьба. Внесенные в документ изменения по включению земельного участка площадью 6 га в границы населенного пункта будут способствовать реализации инвестиционного проекта в сфере туризма.

Участникам межведомственной комиссии представлены планы по развитию усадьбы XVIII –XIX в.в., принадлежавшей князьям Куракиным.

В настоящее время в усадьбе ведутся восстановительные работы. Уже отреставрированы главный дом и английский парк. В планах – создать рядом с историческим объектом гостиничный комплекс. Это позволит ввести не менее 20 новых рабочих мест, обеспечить налоговые поступления, увеличить приток туристов. Планируемый объем инвестиций – не менее 100 млн рублей.

При поддержке области идет активное развитие инфраструктуры территории. Подъезд к Дорожаево вошел в региональный план дорожных работ на 2022 год, рассматривается вопрос о газификации деревень Дорожаево и Волосово.

Сейчас усадьба доступна для круглогодичного посещения. На ее территории проводятся выставки и культурные мероприятия. С 2020 года здесь побывало более 12 тысяч человек. В 2022 году ожидается порядка 10 тысяч туристов.

Еще один проект в сфере туризма планируют развивать в Центральном сельском поселении Кимрского района – рекреационный кластер «Эко Парк Клуб Колкуново». Предполагается расширить действующие мощности клубного отеля, ввести новые объекты для проживания гостей, занятий спортом и отдыха. На заседании одобрены изменения в правила землепользования и застройки поселения для этих целей.

Участники комиссии также рассмотрели изменения в проект генерального плана Есинского сельского поселения Ржевского района. Они позволят, в том числе развивать инфраструктуру возле Ржевского мемориала Советскому солдату. Предусмотрено размещение парковки, павильонов для проведения общественно значимых мероприятий, для организации выставочной, музейной и торговой деятельности, а также создание пешеходной дорожки от железнодорожной станции к мемориалу.

На недавнем селекторном совещании с главами районов по организации летней туристической кампании в Тверской области Игорь Руденя подчеркнул значимость реализации новых проектов в сфере туризма.

«Сейчас для нас открываются огромные возможности по привлечению туристического потока на территорию Тверской области. Это, в первую очередь, позитивно скажется на развитии инфраструктуры, малого и среднего бизнеса. В текущих условиях это может дать региону хороший толчок в развитии индустрии гостеприимства, потому что наш потенциал колоссален», – отметил глава региона.

С 2016 года турпоток в Тверскую область вырос более чем на 80% и в 2021 году достиг 2 миллионов 370 тысяч человек. Предполагается, что в 2022 году Верхневолжье посетят порядка 2,6 миллиона туристов.

Пресс-служба Правительства Тверской области