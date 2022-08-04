В Тверской области стартовала онлайн-акция «Наследники Победы»

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С 1 апреля по 9 мая в Тверской области проходит онлайн-акция «Наследники Победы». Принять в ней участие приглашают солистов и вокальные ансамбли Верхневолжья.
Онлайн-акция проводится с целью сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, формирования гражданственности, патриотического воспитания подрастающего поколения.
Участникам акции «Наследники Победы» необходимо исполнить вокальное произведение военно-патриотической направленности, записать видео и разместить файл на странице https://vk.com/todntonline или на личной странице с хэштегом #НаследникиПобедыТверь.
Первым участником акции стала детская студия эстрадной песни «Диапазон» Кесовогорского районного Дома культуры.
Пресс-служба Правительства Тверской области