В Тверской области стартовала онлайн-акция «Наследники Победы»

С 1 апреля по 9 мая в Тверской области проходит онлайн-акция «Наследники Победы». Принять в ней участие приглашают солистов и вокальные ансамбли Верхневолжья.

Онлайн-акция проводится с целью сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, формирования гражданственности, патриотического воспитания подрастающего поколения.

Участникам акции «Наследники Победы» необходимо исполнить вокальное произведение военно-патриотической направленности, записать видео и разместить файл на странице https://vk.com/todntonline или на личной странице с хэштегом #НаследникиПобедыТверь.

Первым участником акции стала детская студия эстрадной песни «Диапазон» Кесовогорского районного Дома культуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области