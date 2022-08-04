В Тверской области стартовала онлайн-акция «Наследники Победы»

posted by Максим Малахов on пт, 04/08/2022 - 09:40

 С 1 апреля по 9 мая в Тверской области проходит онлайн-акция «Наследники Победы». Принять в ней участие приглашают солистов и вокальные ансамбли Верхневолжья.

         Онлайн-акция проводится с целью сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, формирования гражданственности, патриотического воспитания подрастающего поколения.

         Участникам акции «Наследники Победы» необходимо исполнить вокальное произведение военно-патриотической направленности, записать видео и разместить файл на странице https://vk.com/todntonline или на личной странице с хэштегом #НаследникиПобедыТверь.

         Первым участником акции стала детская студия эстрадной песни «Диапазон» Кесовогорского районного Дома культуры.

        

Пресс-служба Правительства Тверской области