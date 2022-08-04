8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов Российской Федерации

С ПРАЗДНИКОМ, СОТРУДНИКИ ВОЕНКОМАТА!

Уважаемые сотрудники и ветераны военного комиссариата Конаковского района!

Военный комиссариат Конаковского района проводит большую работу по подготовке к службе допризывной молодежи и поднятию авторитета военной службы. Вы с честью выполняете свой воинский долг, профессионально и эффективно решаете широкий спектр задач в интересах обороноспособности государства и военно-патриотического воспитания молодежи, достойно выполняете поставленные перед вами задачи по обеспечению мобилизационной готовности и призыву граждан на действительную и контрактную военную службу. На вас лежит огромная ответственность по подготовке надежных будущих защитников Родины.

Выражаем всему личному составу военного комиссариата благодарность и признательность за верность служебному долгу, трудолюбие и профессионализм!

От всей души желаем вам доброго здоровья, мира, благополучия, успехов и стабильности в нелегком, но ратном труде.

С уважением,

депутат Законодательного собрания Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

Профессиональный праздник сотрудников военных комиссариатов отмечается ежегодно в первых числах апреля, когда Президентом Российской Федерации В.В.Путиным объявляется очередной призыв.

Согласно Указу Президента № 167 от 31 марта 2022 г. «О призыве в апреле - июле 2022 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», руководствуясь федеральными законами № 61-ФЗ от 31 мая 1996 г. «Об обороне» и № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе», осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек.

Согласно распоряжению губернатора Тверской области № 109-hu от 31 марта 2022 г. в Тверской области, в связи с осуществлением в апреле-июле 2022 года призыва граждан призывного возраста, проживающих на территории Тверской области, на военную службу, создана призывная комиссия Тверской области, а во всех муниципалитетах созданы призывные комиссии в муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Председателем областной комиссии является губернатор области Игорь Руденя, председателем призывной комиссии Конаковского района – его глава Олег Лобановский.

Призывная комиссия начала свою работу с первых дней призыва. Медицинская комиссия укомплектована всеми необходимыми специалистами. Весь апрель призывная комиссия будет работать по понедельникам, вторникам и средам. Всего планируется вызвать около пятисот призывников, в вооруженные силы нужно будет отправить более 80 человек, первые отправки начнутся в последнюю декаду мая. Помимо призыва, продолжается набор желающих на службу в вооруженных силах по контракту, также продолжается набор в мобилизационный людской резерв.

- Мы работаем в соответствии с поставленными задачами, - говорит военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району подполковник Юрий НЕГОВОРА, – и намеченные показатели по призыву выполним. В Конаковском военном комиссариате трудятся около 20 человек, все – профессионалы службы, выполняющие все необходимые требования по каждому из направлений. Основные из них - работа с призывниками и призыв их на службу, учет граждан, пребывающих в запасе. Также здесь готовят мобилизационный резерв для вооруженных сил и других воинских формирований, занимаются социальными вопросами военнослужащих, как работающих, так и пенсионеров, включая участников войны и офицеров запаса. Указанная работа осуществляется регулярно, планомерно и успешно.

В канун праздника хочу поздравить всех своих сотрудников с этим замечательным днем. Желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой, осуществления всех желаний и планов и благополучия в семьях. Особые слова хочется сказать ветеранам службы, которые свою жизнь посвятили нашей непростой работе. Будьте уверены - мы о вас помним и всегда ставим в пример тем, кто только начинает свой путь в органах воинского учета. С праздником!