МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

МАРАФОН ДОБРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Уже больше месяца жители Конаковского района не прекращают собирать гуманитарную помощь Донбассу и помогать прибывшим жителям ЛНР и ДНР.

В рамках объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ из центра молодежной политики «Иволга» практически еженедельно отправляется машина с необходимыми товарами. У центра немало помощников: например, в Конаковском колледже создали свой отряд волонтеров для сбора помощи беженцам, помощь собирают во всех поселениях Конаковского района, каждый по возможности. Кто-то привозит свой груз в «Иволгу», а кто-то отправляет машины, наполненные коробками с продуктами и вещами сразу в Тверь. Сотрудники молодежного центра отмечают, что люди не скупятся, сразу видно, что помогают не для галочки, а от души. Вещи приветствуются новые, продукты с длительными сроками хранения, предметы первой необходимости, особенно для детей разных возрастов, что логично. Много ли с собой возьмешь во время эвакуации? Немного. А растут детки как на дрожжах и кушать хотят регулярно.

Волонтеры всем добрым людям, принесшим помощь, обязательно говорят «спасибо». Вещи и продукты складываются в картонные коробки, каждая аккуратно подписывается – тут детские игрушки, тут бытовая химия, тут конфеты, тут стиральный порошок. Самое трогательное, когда детки приносят свои любимые игрушки и просят передать их сверстникам в Луганск или Донецк, а еще когда бабушки заботливо выкладывают из сумок на стол пакеты с гречкой, рисом и сахаром, купленные на небольшую пенсию. Только за последнюю неделю жителями села Дмитрова Гора, деревни Ручьи, поселков Редкино, Козлово и 1 Мая, города Конаково собрано более 400 килограммов груза. Это макаронные изделия, рис, консервы, чай и кофе, детское питание, гигиенические средства, канцелярские и постельные принадлежности, памперсы и одноразовые пелёнки).

В городе Конаково инициатива по сбору гуманитарной помощи населению Донецкой и Луганской народных республик получила поддержу от конаковских организаций и предпринимателей.

В благотворительную акцию включились генеральный директор ООО «XXI-ВЕК» Александр Козырицкий, председатель конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов Галина Корнилова, генеральный директор ОАО «Молоко» и член политического совета Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Людмила Володина, предприниматели Конаковского района. Курировал сбор гуманитарной помощи временно исполняющий обязанности главы города Конаково, член политического совета Конаковского местного отделения партии Дмитрий Колупанский, который отметил сплоченность и единение жителей города Конаково.

- Я как ребенок Великой Отечественной войны не могу оставаться в стороне, когда людям нужна помощь, - говорит Людмила Сергеевна Володина, генеральный директор ООО «Молоко. - Милосердие и стремление помочь ближнему – это наша национальная черта. Считаю, что мы не можем оставаться в стороне. Это наше общее горе. И каждый из нас должен протянуть руку помощи братскому народу.

- Мирным людям Луганска и Донецка – женщинам, детям, пожилым, всем тем, кто в течение 8 лет живет в режиме войны, жители деревни Ручьи готовы оказать посильную помощь. Считаю долгом каждого гражданина России поддержать наших сограждан, – считает глава поселения Анна Земскова.

Большая работа проводится центром социальной защиты населения и администрацией Конаковского района. Прибывшим из ЛНР и ДНР в Конаковский район выдают предусмотренную государством материальную помощь, семьям с детьми оказывается содействие в устройстве в школу и детские сады, при необходимости обеспечивается медицинское наблюдение.

Надо отметить, что волонтеры «Иволги» не только собирают-грузят-отвозят гуманитарную помощь. Они еще помогают прибывшим из ЛНР и ДНР на территорию Конаковского района. Следует отметить, что к нам из донецких республик приезжают в частном порядке, сейчас в районе находится более 50 человек. Все эти люди и семьи, которые дали им приют, учтены, волонтеры регулярно справляются у приехавших, нет ли какой нужды, чем можно помочь. Все заявки поступают в «Иволгу», а уж потом сотрудники центра работают по конкретным, если можно, так сказать, «доставкам». Для каждой семьи собираются заявленные товары и развозятся по адресам. Чаще всего люди обращаются с просьбой помочь с детской одеждой, канцелярскими наборами для школьников.

- Очень много им всего привозят – игрушки, книжки, вещи. Им все это даешь, и они даже не верят, переспрашивают: «Это что, мне? Это мое?». Это так трепетно, - рассказывают сотрудники молодежного центра.

За активную работу «Иволге» вынесена отдельная благодарность сотрудниками «Красного Креста». Вот что написано на страничке благотворительной организации:

- Хочется сказать большое спасибо за четкую и эффективную работу Конаковского района по сбору гуманитарной помощи и работе с вынужденными переселенцами!

Марафон добра в Конаковском районе продолжается.

Напоминаем, что штаб акции взаимопомощи #МыВместе находится по адресу: г. Конаково, ул. Горького, д. 5 (центр молодежной политики «Иволга»).

Телефон 8 (48242) 3-76-97. График работы: понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00.

СПОРТ НА БЛАГО РАЗВИТИЯ И МИРА

6 апреля весь мир отмечает Международный день спорта на благо развития и мира. Это праздник не только тех, кто профессионально занимается спортом, организует физкультурную работу, но и всех любителей здорового образа жизни. Мы встретились с начальником отдела молодежной политики, культуры и спорта Конаковского района Александрой Федотовой, которая рассказала о спортивной работе в районе.

- Александра Валерьевна, есть результаты у конаковских спортсменов?

- Конечно. Нашими тренерами подготовлено 2411 массовых разрядов. За 2021 год на высшие ступени пьедестала мировых и европейских первенств и чемпионатов поднялись шесть наших спортсменов. Подготовлено 32 призера первенств и чемпионатов страны, 23 призера кубков России, 34 спортсмена стали призерами и победителями международных соревнований, 24 - призерами первенств Центрального федерального округа. 16 ребят выполнили звание кандидата в мастера спорта России, одному спортсмену присвоено звание «Мастер спорта России».

- Скажите, в Конаковском районе любят спорт?

- Любят. Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 31276 человек. В спортивных школах района работают 163 высокопрофессиональных тренера.

При поддержке администрации Конаковского района в течение года проведено более 239 мероприятий различного уровня. Это муниципальные этапы «Лыжни России» и «Кросса нации», чемпионаты и Кубки Тверской области по боксу, водно-моторному спорту, футболу, плаванию, шахматам, настольному теннису, хоккею, Кубки главы Конаковского района по футболу, хоккею и легкой атлетике, настольному теннису. Первенство России и Всероссийский турнир по джиу-джитсу, ЦФО России по парусному спорту, Кубки и чемпионаты России по конному спорту.

Самыми важными и массовыми событиями в 2021 году стали первенство России по джиу-джитсу, чемпионат мира по вертолетному спорту, «Народная рыбалка», Кубок России по конкуру, международные соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO. Участвуя в областном смотре-конкурсе среди муниципальных образований первой группы на лучшую организацию спортивно-массовой работы, Конаковский муниципальный район занимает первое место на протяжении последних шести лет.

- Как обстоят дела со сдачей норм ГТО?

- Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО в этом году принял нормативы у 1000 человек. На территории района проводятся соревнования и тестирование среди дошкольных образовательных учреждений, среди трудовых коллективов, семейные старты «Мама, папа, я - спортивная семья ГТО». В поселениях района тестирование проводится под девизом «ГТО шагает по району».

- Спорт в районе доступен всем?

- Абсолютно. На территории района функционируют два клуба спортсменов с ограниченными возможностями «Илья Муромец» и «Бригантина», наши спортсмены принимают активное участие в различных фестивалях, соревнованиях, проводятся мероприятия на территории района, в том числе и летний областной фестиваль среди людей с ограниченными возможностями.

Сборные команды Конаковского района выезжали на 154 соревнования за счет бюджета Конаковского района. Наши спортсмены принимали участие в международных соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах, Германии и Португалии.

- Какие мероприятия приурочены к Международному дню спорта?

- Международный день спорта сопровождается массовыми мероприятиями, конференциями и флешмобами.

ОСТОРОЖНО, ФЕЙК!

На днях к нам в редакцию обратился один из читателей, который рассказал занимательный случай.

Будучи военнообязанным запаса, он получил на свой сотовый аппарат телефонный звонок. Уверенный голос на том конце сообщил ему, что он должен немедленно прибыть в военный комиссариат для отправки в зону проведения спецоперации на Украине. Будучи человеком грамотным, он не стал реагировать на полученную информацию. Мы же, в свою очередь, обратились в конаковский военкомат, где нас уверили, что сотрудники комиссариата ни при каких обстоятельствах не вызывают по телефону граждан, пребывающих в запасе. Вызов осуществляется строго по повестке. Данный звонок являлся фейковым (ложным).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Администрации Конаковского района Тверской области срочно требуется главный специалист немуниципальной службы в отдел муниципального заказа с высшим или средним профессиональным образованием (юридическое или специалист в сфере закупок приветствуется). Необходимо свободное владение ПК, умение работать в ЕИС. По всем вопросам обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района Тверской области по тел. 4-97-77 (доб.123).

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Администрации Конаковского района Тверской области срочно требуется юрист с высшим профессиональным образованием и стажем работы не менее двух лет, приветствуется опыт работы с закупками для муниципальных нужд. По всем вопросам обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района Тверской области по тел. 4-97-77 (доб.123, 167).

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района