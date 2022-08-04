Слово пастыря

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Русская Православная Церковь отметила 7 апреля по новому

стилю Благовещение Пресвятой Богородицы. Это непереходящий праздник, то есть, отмечается всегда в один и тот же день. Сегодня в нашей постоянной рубрике об этом расскажет протоиерей Андрей Преображенский, клирик храма Рождества Богородицы села Городня-на-Волге.

Праздник установлен в честь явления Пресвятой Деве Марии архангела Гавриила с вестью о том, что Она станет Матерью Спасителя мира. Прежде Пречистая Мария, воспитанная в благочестии и страхе Божием, более десяти лет жила в Иерусалимском храме и проводила время в молитвах, чтении Священного Писания и занятиях рукоделием. Достигнув возраста, когда по обычаю Ей предстояло оставить храм и вступить в супружество, Мария заявила, что желает сохранить девственность. Заботиться о Ней поручили восьмидесятилетнему старцу Иосифу, дальнему родственнику, под видом супружества.

Жили Иосиф и Мария в галилейском городе Назарете, и спустя 4 месяца после обручения Ей была поведана великая тайна воплощения от Неё Бога-Слова. Благочестивая Мария обрадовалась и с нетерпением стала ожидать, когда же настанет то блаженное время и Создатель соблаговолит сойти с небес и принять на себя плоть человеческую…

Мария не усомнилась в словах архангела Гавриила, лишь не могла взять в толк, как может родиться сын у девственницы. В своем великом смирении Пречистая не могла сопоставить Себя с той Девой, к которой относились слова пророчества из Священного Писания. И Ангел открыл ей истину, которую принёс от Всемогущего Бога: «Дух Святой найдет на Тебя, и осенит Тебя сила Всевышнего; посему и рожденный младенец наречется Сыном Божьим». Выслушав благую весть, Мария всецело передала Себя воле Божьей и пребывала в ожидании Божественного воплощения.

Чему нас учат события этого праздника? Пресвятая Дева явила и высоту человеческого достоинства, и полноту смирения, и непоколебимую веру – всё то, что дало возможность соединения Божества с человечеством. Этим событием, о котором говорится в тропаре «спасения нашего главизна и еже от века таинства явление», открывается Евангельский цикл христианских праздников.

Слова «Се, Раба Господня, да будет мне по слову Твоему» выражают кроткую готовность Девы Марии принять возвещенное ей Ангелом и являются формулой согласия рода человеческого на соработничество Богу в деле спасения. Дева Мария выступает перед Богом от имени всего человеческого рода.

«Се, раба Господня, да будет Мне по слову Твоему» - этого не скажет влюбленный в себя горделивый человек, живущий самоугождением и самопревозношением. Мы знаем, что сейчас эта самая гордыня пронизывает мир, где каждый стремится доказать, что он успешнее, сильнее, умнее, хитрее других. А эти слова сказала от имени всех нас, всех людей, от имени мира Божия смиренная и чистая сердцем Дева. Вслушиваясь в эти слова, мы переходим в совсем другое измерение жизни, и душа наша постигает красоту, глубину и силу этого смирения. И через весь шум и суету повседневности наше сердце говорит нам, что есть иной мир Божий, есть правда, и чистота, и добро, которые, сколько б их ни затемняли, ни заглушали, ни отрицали, сияют над миром и очищают нам душу. Всё это и есть праздник Благовещения, праздник прикосновения неба к земле, праздник принятия землею неба – действительно и в полноте. «Благовествуй, земля, радость велию, пойте, небеса, Божию славу!».

На Руси было построено много храмов и монастырей, названных во имя Благовещения. В первую очередь вспоминается Благовещенский собор Московского Кремля. В 1397 году великий князь Василий I, сын Дмитрия Донского, построил первый деревянный собор. Его расписывали Андрей Рублёв, Феофан Грек и мастер Прохор из Городца. Позднее собор перестраивали, в 1475 году он сгорел, и на подклете псковские мастера возвели белокаменный собор (1484-1489). В Кремле была ещё одна Благовещенская церковь. Одна из кремлевских башен, носящая теперь имя Благовещенской, служила при Иване Грозном тюрьмой. Одному узнику, невинно заключенному, явилась Богородица и велела просить царской милости. Тогда же на наружной стене башни, обращенной к царским покоям, явился образ Благовещения.

По силе народного почитания и по размерам чествования христианских праздников издревле день Благовещения Пресвятой Богородицы находился на третьем месте после Пасхи и Рождества Христова. В обиходе трудовой деревенской жизни этот праздник считался днём полнейшего покоя, а также днём благословения на святое доброе дело. До революции существовал обычай выпускать в этот день птиц из клетки на волю как символ возвещения спасения всем людям.

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;

За что на бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать!

(А.С.Пушкин).