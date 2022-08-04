ДЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ В ДЕЙСТВИИ

В конце марта делегация учащихся Конаковского района (по одному делегату из трех школ - №№ 8, 9 и гимназии №5 г. Конаково) приняла участие в заседании обновлённого состава Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Тверской области.

В заседании приняли участие более 30 ребят из разных муниципалитетов Тверской области, таких, как Тверь, Торжок, Конаковский район, Нелидово, Вышний Волочек, Лихославль, ЗАТО «Озерный» и других.

Тема обсуждения на совете была определена не случайная и важная – «Безопасность детства». Она многогранна и сложна и очень важная для всех нас.

На заседании были рассмотрены вопросы безопасности в образовательных учреждениях, безопасности на дорогах, противопожарной безопасности. Ребята рассказали о своих проектах в сферах антитеррористической грамотности, кибербезопасности и психологического здоровья.

По окончании обсуждения была организована экскурсия на крупнейшее хлебопекарное предприятие Тверской области - ОАО «Волжский пекарь». О работе предприятия рассказала генеральный директор предприятия депутат Законодательного собрания Тверской области Лилия Корниенко. Знакомство с работой «Волжского пекаря» стало для участников Детского общественного совета настоящим событием, которое запомнится на долгие годы.

Е. ЧИЖОВА,

педагог-психолог МБОУ СОШ № 8 г. Конаково.