ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО!

Думаю, что многие из нас были свидетелями или даже участниками разговоров о современном подрастающем поколении. Часто мы сетуем на их инфантильность, безответственность, потребительское отношение, зависимость от Интернета. Наверное, отчасти так оно и есть. Но не все так однозначно. Молодежь, она разная. И в очередной раз я убедилась в этом во время последних школьных каникул.

Наша библиотека готовится к ремонту. Газета «Заря» уже писала, что мы стали победителями всероссийского конкурса на создание модельной библиотеки. Конкурс проводился в рамках национального проекта «Культура». Ремонт - это всегда хлопотно. Даже делая ремонт у себя в квартире, испытываешь массу проблем и неудобств. Нам же хочется пережить предстоящий ремонт и не остановить работу библиотеки. Решили временно переместить книжный фонд в освободившееся помещение музея, а коллекцию фаянса на время ремонта пришлось вернуть ее владелице Ольге Юрьевне Ярцевой.

Я с трудом представляла, как, не закрывая библиотеку, перенести тысячи томов книг, стеллажи, мебель. Волнение мое оказалось напрасным. В школе начались каникулы, и к нам на помощь пришли учащиеся школ № 7 и № 9. За четыре дня, работая по четыре часа в день, парни проделали работу, на которую у коллектива библиотеки ушло бы не меньше двух недель. Озорные и смешливые, они вели себя, как настоящие мужчины. Работали дружно и слаженно, беря на себя самую тяжелую работу.

Я бы хотела через вашу газету поблагодарить наших помощников: учащихся 8-А класса Даниила Дроздова, Ивана Цурикова и учащихся 9-А класса Данилу Астафьева, Петра Колотвина из МБОУ СОШ № 7, а также ребят из 9-Б класса МБОУ СОШ № 9 Данилу Поспелова, Антона Баранова и сказать огромное спасибо родителям и педагогам за то, что они вырастили таких замечательных парней: умных, ответственных, воспитанных и трудолюбивых.

Екатерина

МЕХОВНИКОВА, директор Конаковской межпоселенческой библиотеки.



ГДЕ ЖЕ ТЫ, ДОКТОР?

В редакцию пришло письмо от жителей-пенсионеров села Селихово за 13-ю подписями. Они просят узнать, когда же у них в амбулатории снова будет работать доктор. Жители согласны даже на то, что он будет принимать 2 раза в неделю и даже на платной основе. Кроме того, пенсионерам хотелось бы, чтобы в их селе был оборудован аптечный пункт, поскольку даже за самыми простыми лекарствами приходится ездить в Конаково.

И действительно, после ухода на пенсию врача В.И.Домбровского, на его место в Селиховскую амбулаторию никто не пришел. Думается, что Минздрав Тверской области через нашего уважаемого главного врача Конаковской ЦРБ Д.А.Орлова даст по этому поводу обнадеживающую информацию.