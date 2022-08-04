КОНАКОВО. ВЕК ДВАДЦАТЫЙ

«КОНАКОВСКИМ ОГНЯМ» - 50.

И газета «Заря» объявляет акцию.

В этом году один из основополагающих символов нашего района – фестиваль «Конаковские огни» проходит в пятидесятый раз.

Из истории фестиваля. В 1972 году в городе Конаково состоялось знаменательное событие, положившее начало большому творческому проекту. Впервые прошел фестиваль «Конаковские огни». Создателями его стали директор клуба «Энергетик», а позже ДК «Современник» Николай Михайлович Макеев и директор школы искусств Владимир Николаевич Тарасенко. Они в разные годы были депутатами горсовета и возглавляли комиссию по культуре. Ежегодно входили в состав оргкомитета фестиваля в качестве председателей, приглашали для работы в жюри преподавателей учебных заведений культуры из города Калинина (ныне Тверь). Требования к участникам были очень высокие, поэтому лауреаты при желании вполне могли стать профессиональными артистами. Вспоминает Людмила Лубова, краевед, долгое время преподававшая в Конаковской ДШИ:

- Я неоднократно становилась дипломантом фестиваля, а в конце 70-х годов стала ведущей фестивальных и концертных программ клуба «Энергетик» и школы искусств. Стать по существу профессиональной ведущей мне помог художественный руководитель клуба «Энергетик» Альфред Львович Очеретнер. Он терпеливо объяснял, как нужно объявлять номера, рассказывать об участниках, как с достоинством держаться на сцене. Мне приходилось читать стихи в неожиданно возникавших технических перерывах, а также возникавших в ходе концерта. Я знаю фестиваль не понаслышке, а изнутри, из самого сердца.

Фестивальные концерты собирали огромное количество зрителей. Наши дворцы культуры не вмещали всех желающих. Тогда апофеозом фестиваля становились городские праздники песни. На трибунах стадиона в бору собиралось огромное количество восторженных любителей искусства. Они приходили посмотреть и послушать своих родственников, друзей, коллег по работе. А на футбольном поле едва помещались участники парада открытия фестиваля, так много жителей города и района были причастны к созданию большого, яркого праздника под названием «Конаковские огни»...

На снимке фотографа Владимира Ешкова - еще один праздник, который сегодня незаслуженно забыт, - фестиваль «Песни на Волге», который проходил в 70-е годы в г. Конаково.

ИТАК...

Газета «Заря» будет публиковать воспоминания о фестивале и фотографии тех лет, и мы объявляем нашим читателям следующее: присылайте к нам в редакцию фотографии и воспоминания о прошлых годах фестиваля. Особенно ценными для всех нас будут воспоминания о советском периоде - 70-80 годах 20 века. Материалы принимаются в течение апреля и мая. Акция проводится в рамках проекта «Конаково. Век двадцатый». Мы ждем отклика!

А сегодня - воспоминания о фестивале от работников культуры из села Юрьево-Девичье.

«КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ, КАК ИСКРЕННО ЛЮБИЛИ, КАК ВЕРИЛИ В СЕБЯ!»

2022 год - год, когда фестиваль искусств «Конаковские огни», любимый среди зрителей и его участников, именуемый как фестиваль дружбы и общения среди межпоселенческих талантов, празднует свой юбилей.

50 лет - сколько хорошего было в этих скоротечных годах. Как молоды мы были… Сколько талантов раскрыли и воспитали в стенах своего Юрьево-Девичьевского сельского досугового центра. Для нас каждый участник художественной самодеятельности - драгоценность, которую мы бережно храним, дорожим и уважаем.

Хочется вспомнить всех, кто стоял у истоков самодеятельности нашего Дома культуры: вокальный ансамбль «Калинушка» в составе Алевтины Чепчуренко, Елены Игнатовой, Надежды Динкель, Нины Прокофьевны Зориной, Татьяны Алексеевны Игнатовой, Нины Фёдоровны Алексеевой, Галины Васильевны Элли, Зинаиды Пшеславской, Людмилы Петровны Дмитриевой, Елены Спириной, Татьяны Овчинниковой, Галины Петровны Щёколовой (ветерану сцены, к сожалению, безвременно ушедшей), Валентины Юдниковой, первому руководителю «Калинушки» Ирине Дмитриевне Разуевой, сменившей её Надежде Колистратовне Суворовой: участников театра «Плюс» Людмилу Ивановну Муравьёву, Александра Мусацкова, Евгения Штрауха, Николая Лунцова, Анатолия Шевченко, Евгения Шматова, Сергея Овчинникова, Наиля Акрамова, Евгении Штраух, Олеси Бычковой, Ольги Квасовой, Инны Забродиной; вокальный ансамбль «Родничок», солистов ДК Николая Меневцева, Сергея Овсянникова, Дмитрия Дмитриева, Веру Забродину, Людмилу Моргач в составе группы «Ю-Д» под руководством Анатолия Леонидовича Андронова, Марселя Меджидова и Анзора Серсултанова, Анастасию Пантелееву, Дарью Дмитриеву и Влада Арсланова, Людмилу Кёся, Марию Герцеву, Анастасию Еремееву, Руслана Меджидова, Наталью Пешкичеву и Екатерину Игнатову, трио «Иллюзия», танцевальные коллективы под руководством Ольги Потехиной и Татьяны Овсянниковой, детские театральные коллективы «Малышок», «Чудаки», «Непоседы» и многие другие… Все неоднократные лауреаты фестиваля искусств «Конаковские огни».

Давайте вспомним эти счастливые моменты на фото!