ИСТОРИЯ - ЭТО НАШИ ДЕЯНИЯ

Содержательные обзорные экскурсии для всех возрастных групп посетителей проводятся в Конаковском краеведческом музее. Так, в гостях у нас побывали учащиеся МБОУ № 3, ребятишки из детских комбинатов города, участники краеведческого объединения при ГБУ КЦСОН.

Приятно видеть, что интерес к истории родного края неуклонно возрастает. И мы, сотрудники музея, стараемся внести свою лепту в воспитание патриотических чувств и гордости за славные, богатые историческими фактами, блестящими именами страницы нашей общей исторической летописи.

Огромное спасибо педагогам, воспитателям за организацию экскурсий в наш музей. И, конечно, самая высокая оценка нашей совместной деятельности – это неподдельный интерес и блеск в глазах юных посетителей. А также искреннее удивление взрослых, когда из скромных экспонатов, документов, свидетельств складывается объёмная картина прошлого твоей малой родины. Свои экскурсии, тематические выставки мы всегда стараемся дополнить наглядными презентациями…

Например, текущая экспозиция «Мода в зеркале прошлого», на которой представлена Тверская выставка обуви и экспонаты из нашего музея, приобрела еще одну грань – рассказ о старинном городе Корчева. Причем, адаптированный для разговора со взрослым поколением и презентацией-викториной для аудитории детских садов и школ.

Наше «сегодня» - это героика и будни прошлого, это портреты поколения, в которые можно вглядываться до бесконечности, находя столько общего. Наше «сегодня» - это лица ребят, в которых оно должно обязательно отражаться. Свою заметку хотелось бы завершить словами Мигеля Сервантеса: «История - сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего».

Татьяна БУТУЗКИНА,

научный сотрудник Конаковского краеведческого музея.