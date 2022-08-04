ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКРЁСТОК В ДУБНЕ

Вот уже 5 лет в центральном отделе Дубненской городской библиотеки семейного чтения организуется «Поэтический перекресток», на который приглашаются поэты нашего региона: из Дубны, Талдома, Запрудни, Белого городка, Кимр, Дмитрова и Конакова, чтобы отпраздновать Всемирный день поэзии.

В третий раз откликаюсь на это приглашение и я, чтобы вместе с другими поэтами почитать свои стихи, спеть песни, пообщаться, поделиться адресами и телефонами, запланировать новые встречи. Спасибо огромное администрации Конаковского района, сделавшей возможной эту поездку.

В этот раз (26 марта) встреча проходила в форме кафе, что позволило авторам окунуться в атмосферу доверительного творчества с его искренностью, теплом и исповедальностью. Каждое выступление становилось открытием новых имён, тем и настроений, обнажая, как высказалась одна из участников встречи, «нерв времени». Да, на самом деле эта встреча настолько была заполнена интересными выступлениями, что в чашках остыли чай и кофе, а приготовленные печенье и фрукты оставались нетронутыми. Духовная пища прежде всего!

Поразили нас и молодые исполнители, среди которых Андрей Трифонов, Мария Комиссарова; остались на высоте и признанные корифеи Александр Исаев, Елена Троянская, Любовь Тетерина, Елена Гродская, Оксана Пименова, Ирина Алексеева и др. Свою лирическую страничку открыла и автор из села Дмитрова Гора Конаковского района Лидия Катамова. В память поэтов, ушедших от нас в последние годы, пела и я.

На прощание поблагодарили за тёплый приём и душевную атмосферу дубненского праздника поэзии организатора и ведущую «Поэтического перекрёстка» ведущего библиотекаря Ольгу Владимировну Амбарову. Слова благодарности и нашему водителю Игорю Владимировичу, который также проникся поэтической атмосферой праздника.

Возвращаясь в родное Конаково, думалось о новых встречах у нас, в нашем городе, в нашем районе. Думы эти были немного грустными. В последнее время в нашем городе с поэзией какое-то затишье. Перестали выпускаться альманахи «Конаковские родники», хотя знаю: есть и у нас замечательные авторы, которые были бы рады познакомить нас со своим творчеством. А может, всё это тоже надо возрождать? Как вы думаете?

Ольга БАРДАКОВА.