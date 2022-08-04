«БЕРЕЗКА» - СТРАНА ДЕТСТВА, ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ. НАМ 55 ЛЕТ!



Каждое утро в нашем городе загораются огни в детских садах. Среди них и МБДОУ детский сад № 3 г. Конаково. С виду обычный, но на самом деле он «особенный». Утопая в зелени берёз, расположился детский сад в старой части города, в живописном месте на берегу реки Донховки. И неслучайно он называется «Берёзка» – уютный теплый дом для любознательных мальчиков и девочек.

Детский сад в апреле празднует свой день рождения. С апреля 1967 года, и вот уже 55 лет мамы и папы ведут своих малышей в гостеприимный детский сад: здесь им весело, хорошо, интересно. Каждый день открывают свои двери 6 групп общеразвивающей направленности. Дошколят встречают добрые сердца и заботливые руки влюбленных в свою профессию педагогов.

Руководит детским садом замечательный человек, талантливый педагог - Светлана Валерьевна Вилейто. Благодаря её стараниям наш детский сад можно назвать «территорией любви». Много времени и сил Светлана Валерьевна уделяет работе с педагогами и родителями.

Центр притяжения детского сада – музыкальный зал, где с детьми на протяжении 42 лет поёт и танцует музыкальный руководитель М.И.Федодеева. Кроме того, с детьми работают учитель-логопед С.В.Медведенко, педагог-психолог С.В.Вилейто, инструктор по физической культуре Н.А.Смирнова. Координирует воспитательно-образовательный процесс грамотный старший воспитатель В.В.Михеева. Рядом с педагогическим персоналом трудятся заботливые младшие воспитатели, искусные повара и трудолюбивый административно-хозяйственный состав. Многие сотрудники преданы своему делу и детскому саду «Берёзка». Более 20 лет работают воспитатели Н.А.Шибалова и Н.П.Аксенова, заместитель заведующего по АХЧ Е.В.Бавыкина, младшие воспитатели А.Н.Смирнова и Е.А.Бобошина, машинист по стирке белья Г.Н.Носкова, повар М.В.Матвеева.

Для всех сотрудников детского сада главное - дети. Наши воспитанники такие интересные, забавные, умные, смышленые, а рядом с ними - целеустремленные, энергичные взрослые, знающие своих ребят, умеющие находить ключик к сердцу каждого из них.

В детском саду «Берёзка» реализуется основная образовательная программа дошкольного образования. Кроме этого, воспитанники имеют возможность получать дополнительное образование художественно-эстетической и физической направленности.

Дети - завтрашний день человечества, его надежда и будущее. Наш коллектив понимает это и осознает свою роль в деле воспитания подрастающего поколения. Много сил, изобретательности, смекалки, сердечности вкладывают сотрудники, чтобы сделать наш детский сад современным, отвечающим всем нормам и требованиям законодательства. На данный момент для организации сна детский сад оснащён новыми кроватями. В раздевальных комнатах стоят современные и яркие шкафчики для раздевания детей. В групповых ячейках на смену старой мебели пришли многофункциональные игровые зоны. Прогулочные площадки привлекают своим разнообразным спортивно-игровым оборудованием. Пищеблок отвечает всем санитарно- эпидемиологическим нормам. Обновился внутренний дизайн детского сада.

Хочется выразить слова благодарности администрации Конаковского района в лице Олега Владимировича Лобановского за материально-техническое обеспечение детского сада, начальнику управления образования администрации Конаковского района Михаилу Сергеевичу Кожехову за чуткое и мудрое руководство, заместителю заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования Екатерине Геннадьевне Гормаш за компетентную методическую поддержку. Главными помощниками и неизменными спутниками являются родители наших воспитанников. Благодарим их за активное участие в жизни детского сада. Спасибо всем неравнодушным людям, принявшим участие в решении различных задач, поставленных перед ДОУ.

В 55-летний юбилей хочется сердечно поздравить бывших и нынешних выпускников детского сада и их родителей, сотрудников, которые работали ранее и работают в ДОУ в настоящее время.

В преддверии нового набора детей на 2022-2023 учебный год мы рады сообщить о том, что готовы встретить много новых малышей и их родителей.

Приходите к нам, у нас интересно!

В. МИХЕЕВА,

старший воспитатель

МБДОУ детский сад

№ 3 г. Конаково.