ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ…



Легендарные слова одного из героев не менее легендарного российского фильма можно отнести и к чарующим восточным танцам, ведь общение с другими народами требует знания их обычаев, традиций и танцев. С восточными танцами наш конаковский зритель уже хорошо знаком, потому что на протяжении 14 лет в г. Конаково проходит фестиваль восточных танцев, а также существует шоу-группа восточного танца «Эльби» под руководством Елены Жугару. Так что о разновидностях беллиданса мы знаем не понаслышке.

2 апреля в Конаковском районном ДК «Современник» при полном зале почитателей восточных танцев прошёл очередной открытый фестиваль «Магия Востока». Фестиваль проходил при поддержке руководства ДК в лице директора Натальи Сергеевой и администрации Конаковского района.

Гости фестиваля совершили сказочное путешествие по Индии, Египту, Турции и другим странам Востока, где распространён беллиданс, и смогли окунуться в атмосферу восточной культуры. 14 коллективов из Твери, Конакова, Вышнего Волочка, Кимр, Москвы, Дубны, Химок показали 29 разных восточных танцев. Яркие и зрелищные номера танцовщиц, их красочные костюмы, оформление сцены вызывали восторг у зрителей, которые благодарили выступавших овациями.

Ведущие Вячеслав Дубков (Путник) и Ольга Гаврилова (ДжинШа) провели зрителей в сказочное царство «Магия Востока», где Путник искал исполнение своих желаний среди египетских пирамид, в знойной пустыне, среди веток цветущей сакуры и павлинов и повстречал очаровательную ДжинШу, которая, как он предполагал, должна была исполнить три его желания. ДжинШа как истинная женщина обещала, но не спешила исполнять его прихоти… И везде на их пути встречались восточные красавицы, танцующие танец живота, которые пленили Путника своей красотой и грацией.

Открыла фестиваль танцем с шамаданом (канделябр на 9 свечей) принимающая сторона - наша конаковская шоу-группа восточного танца «Эльби» (руководитель и хореограф Елена Жугару), она же организатор фестиваля, который проходил на сцене нашего ДК уже в 14-й раз.

Девушки не только танцевали с шамаданом на головах, они садились, делали прогибы и шпагаты. Танец «Шамадан» торжественный, свадебный, танцовщицы с канделябром на голове освещают путь молодоженов к их новому дому. Это своеобразное благословение и пожелание счастливой супружеской жизни. Такой танец требует высокого уровня подготовки и очень эффектно смотрелся на сцене. Второй коллектив Е. Жугару - «Бархат» грациозно исполнил танцы «Межансе» и «Балади».

Многократный победитель, лауреат, обладатель премий гран-при международных хореографических конкурсов тверской образцовый ансамбль индийского танца «Васанта» (руководители Юлия и Надежда Леоновы) выступил с красочным танцем «Загадочный павлин» и зажигательным «Болливуд микс». Невозможно было не поддаться магии и плавной красоте в первом танце и драйву – во втором. Тверь представили также группы «Эль-Джуна» (руководитель Евгения Журавлева), «Арабелла» (руководитель Е. Сурина) и «Нармин» (руководитель Ирина Заец), Дубну – танцевальная студия «Ритм» (руководитель Людмила Карпычева), Вышний Волочёк – «DANCE STUDIO LAYLA» (руководитель Алеся Снаткова) и солистка Светлана Иванова, Кимры - танцевальный коллектив «Джохара» (руководитель Виктория Башина). Все коллективы были хороши по-своему, как драгоценные камни в ожерельях.

Коллектив из г. Химки «Грация» (руководитель Наталья Малыгина) в гостях у конаковцев впервые. Две группы юных танцовщиц перенесли зрителя в восточную сказку, порадовали зрителей хорошим исполнением танца беллиданс. Растёт достойная смена, а сам фестиваль показал, что восточные танцы доступны всем возрастам.

Коллективы и солистки сменяли друг друга, танцы представили нам всю карту востока. За участие в фестивале все выступавшие получали памятные дипломы.

В рамках фестиваля прошёл мастер-класс для танцоров по теме «халиджи» от Людмилы Карпычевой, которая подобрала очень красивую и нежную музыкальную композицию.

- Вы выучите танец, узнаете секреты, как сделать исполнение чувственным и эмоциональным, научитесь слышать смысловае части в музыке, понимать структуру произведения, а также получите медитацию для успешного выступления, рассказала Людмила.

На сцене сияла звезда, и почетный гость нашего фестиваля из Москвы Наталья Павловская, судья 1 Российской категории Общероссийской Танцевальной Организации (ОРТО) по направлению Оriental и Bollywood, победитель и многочисленный призёр чемпионатов России, Европы, мира по oriental, народному танцу, болливуду, многократная чемпионка Москвы, многочисленный призер и победитель различных конкурсов, фестивалей по беллиданс в России и за рубежом (Греция, Кипр, Италия, Польша), руководитель студии восточного танца «Faimaris-Dance».

Наталья Павловская:

- Завершился фестиваль «Магия Востока» в городе Конаково. Выражаю благодарность организатору Елене Жугару за приглашение, тёплый приём. Спасибо всем участницам фестиваля за красивые танцевальные номера, спасибо зрителям за такие громкие овации, ведущим за шикарное объявление моего выхода и общение. Я прекрасно провела время, чуть не удочерила двух девочек и чуть не усыновила ведущего Славу Дубкова. Отличная выдалась поездка! Всех обнимаю и желаю фестивалю только процветания!

Елена Жугару:

- Очень рада, что фестиваль «Магия Востока» прошел на красивой сцене.

Также многие отметили, что уровень организации фестиваля вырос.

Благодарю всех, кто внёс частичку себя в это мероприятие. Хочется верить, что география фестиваля будет расти и расширяться.

И мастерство танцоров и коллективов сможет радовать благодарного зрителя

Всем хочу пожелать вдохновения! Ведь именно вдохновение - спутник творческих людей!

До скорой встречи!

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.