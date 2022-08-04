Футбол

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ:

ИТОГИ ХОРОШИЕ, НО УРОВЕНЬ – НЕ НАШ

С 8 января по 20 марта в Тверской области проходил чемпионат Тверской области по мини-футболу сезона 2022 года. В соревнованиях принимали участие 12 команд из Ржева, Бежецка, Твери (3 команды), Торжка (2 команды), Вышнего Волочка, Удомли, Осташкова, Кувшинова. Конаковский район представляла прославленная команда «Волгарь» из села Юрьево-Девичье.

Игры проходили в два круга, всего каждая команда должна была провести по 22 игры. Для нашей команды турнир начался с очень неприятного момента, который впоследствии имел плохие последствия. На первый тур команда не смогла выехать, так как практически все, за исключением трёх спортсменов, заболели, мы попали в самое начало массового заболевания граждан. И турнир «Волгарь» начал с минус 6 очков в турнирной таблице, фактически в ранге аутсайдера. Команда обратилась к руководству ФФТО с просьбой провести пропущенные игры в другие дни, но понимания не было достигнуто. В дальнейшем последствия пандемии сказались на команде ещё раз, когда мы потерпели единственное поражение в турнире от команды «Звезда» из Осташкова и сыграли вничью с командой из Вышнего Волочка. Когда все футболисты вернулись в строй, «Волгарь» был, как говорится, неудержим: дважды обыграны главные фавориты турнира - команда «Верхневолжское АТП» (спонсор команды - главный пассажироперевозчик Тверской области), и после этих поражений их команда практически перестала играть.

Команду «АСО» из Бежецка, бронзового призера, обыграли со счетом 3:2 в первой игре с этим соперником (напомним, что нашей команде засчитали техническое поражение 5:0). С будущим чемпионом Тверской области командой «Ржев» команда «Волгарь» сыграла один матч вничью 2:2, а второй матч выиграли 2:1, нанеся тем самым ржевитянам единственное поражение в турнире.

В итоге «Волгарь» (село Юрьево-Девичье) в год своего 20-летия с момента образования занимает второе место в чемпионате области, уступив победителю всего два очка. По итогам турнира лучшим защитником признан наш Артём Ольшевский, лучшим нападающим - Тимур Тимербулатов.

Команда «Волгарь» благодарит администрацию Юрьево-Девичьевского сельского поселения и лично главу поселения Андрея Николаевича Лукьянова за вклад в успехи команды и развитие спорта в целом в селе Юрьево-Девичье, которое, как известно, - территория счастья.

Также благодарим заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александру Валерьевну Федотову и директора ДЮСШ «Олимп» Сергея Владимировича Салдина. Надеемся, что ваш уютный зал будет принимать соревнования более высокого ранга, но для этого нужны общие усилия всех администраций, наш «Олимп» - самый лучший зал в области по праву! Также благодарим всех болельщиков, кто нас поддерживал, вместе мы - сила!

Вадим СИЛОВАНОВ,

главный тренер команды «Волгарь».

Также в марте завершились открытый чемпионат и первенство Конаковского района, в которых приняли участие 19 команд. В субботу прошло награждение команд-победителей и призеров.

Первое место заняли гости - СК «Алфёрово» из Решетникова Московской области, второе место – команда «Алмаз» (г. Конаково) и бронзовыми призерами стали футболисты команды «Волгарь» из с. Юрьево-Девичье. По традиции были определены лучшие игроки. Лучшим вратарем стал Виталий Мосунов («Волгарь»), лучшим защитником - Алексей Иванов («Алмаз»), лучшим нападающим - Иван Кирсанов («Алфёрово»), лучшим бомбардиром - Павел Жималенков («Завидово», п. Новозавидовский). Лучшим игроком Конаковского района по мини-футболу сезона 2021/22 годов признан Тимур Тимербулатов («Алмаз»). И лучшим тренером Конаковского района по мини-футболу сезона 2021/22 годов Максим Горячев (ДЮСШ «Олимп» Конаковского района).

В субботу же прошли финальные игры по мини-футболу на Кубок Конаковского района сезона 2021/22 годов. Победителем тут снова стал СК «Алфёрово» из Решетникова, финалистом Кубка стала команда «Алмаз» (г. Конаково). Лучшим вратарем игр на Кубок района признан Михаил Юдов (СК «Алфёрово»), лучшим игроком - Александр Рязанов (также СК «Алфёрово»).

НА ТУРНИРЕ «ПОЯСОК»

Юные дзюдоисты из «VoroninTeam» впервые побывали на соревнованиях.

В первую субботу апреля в Твери прошёл турнир по дзюдо среди самых маленьких дзюдоистов под трогательным названием «Поясок», приуроченный к Международному дню спорта, который отмечается 6 апреля. Конаковский клуб единоборств «VoroninTeam» в Конаково (тренер Алексей Воронин) принял участие в турнире среди дзюдоистов 4-6 лет.

Более 100 мальчишек и девчонок из Твери, Вышнего Волочка, Лихославля, Редкино, Козлово, Конаково, Ельца, несмотря на маленький возраст, показали себя на татами. Было много эмоций и даже слёз. Но это первые соревнования, которые закаляют мальчишек.

На этом турнире никогда нет проигравших, каждый принявший участие в нём уже боец. Поэтому абсолютно каждый, как и полагается, получил свою заслуженную медаль и грамоту.

Первое место среди спортсменов клуба единоборств «VoroninTeam» заняли Даниил Губарев, Макар Хохлов и Арсений Зайцев. Второе – Максим Иванов и Мирон Пухов, третье – Даниил Ишкиняев, Иван Рябов, Виктор Терешонков, Виктор Решетов, Александр Зуев, Артём Плыкин. Поздравляем всех участников соревнований и их тренера!

ЦВЕТЫ И ПОБЕДА ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ

В селе Юрьево-Девичье спортсмены поздравили с днём рождения советскую волейболистку Зою Юсову. Традиционный турнир в её честь состоялся 2 апреля.

Зоя Фёдоровна Юсова - советская волейболистка, заслуженный мастер спорта России, 6-кратная чемпионка СССР, серебряный и 4-кратный бронзовый призёр чемпионатов СССР, 7-кратный победитель розыгрышей Кубка европейских чемпионов. В составе сборной СССР стала серебряным призёром Олимпийских игр 1976 года. Сейчас живёт в деревне Ременницы Юрьево-Девичьевского сельского поселения. Свой день рождения она отмечает 1 апреля, поэтому для волейболистов стало уже традицией собираться в эти весенние дни в сельском спортивном зале. Зоя Фёдоровна на празднике стала почётным гостем и под бурные аплодисменты подняла флаг на церемонии открытия соревнований.

Участие в этом году приняли 8 команд из Зеленограда, Дубны, Твери, Конакова, Дмитровой Горы, Городни и Юрьево-Девичья. И поскольку турнир посвящён женщине, главная заявка на участие – букет цветов. Это условие от организаторов делает церемонию открытия яркой и особенно трогательной. Команды смогли не только оказать знак внимания волейболистке, но и показать отличную игру. Участники были разделены на две группы, в каждой из которых были определены две сильнейшие команды, которые и сразились в полуфинальных и финальных встречах. Все команды сражались с упорством и достоинством, присущим настоящим спортсменам.

Первое место заняла команда из Дубны, в состав которой вошли Анна Горская, Артём Овчаров, Сергей Голдобин, Александр Баринов, Екатерина Осипова, Илья Герасимов, Александр Денщиков и Никита Рыжов. Ребята из Дубны посещают турниры в Юрьево-Девичье регулярно, но впервые приехали без своего капитана – талантливого спортсмена и доброго друга Вячеслава Кузнецова. К сожалению, Вячеслав Владимирович скончался, но команда продолжает сплочённо играть, помнит своего капитана и показывает отличный результат. Память о волейболисте на турнире почтили минутой молчания.

Серебряным призёром турнира стала команда «Зеленоград-1» (Диана Щербакова, Анастасия Марыныч, Никита Горбунов, Анатолий Королёв, Анатолий Плотников, Антон Илюшин, Павел Подзоров).

Третье место у команды из Дмитровой Горы (Владимир Богомаров, Вячеслав Малышев, Даниил Маркелов, Алексей Михайлов, Роман Лузин, Полина Новикова, Анна Гаврилова, Евгений Ненашев).

Наградили спортсменов и в номинациях. Для данного турнира самая престижная из них – «Лучшая пасующая», поскольку именно в роли одного из самых важных связующих игроков в составе сборной СССР выступала Зоя Юсова. Ну а в рамках турнира этот титул завоевала волейболистка из Зеленограда Диана Щербакова.

Лучшим нападающим признан Вячеслав Малышев из Дмитровой Горы, а лучшим блокирующим стал Илья Герасимов из Дубны. Победители и призёры, лучшие игроки награждены кубками, медалями и грамотами, предоставленными администрацией сельского поселения.

Проводить турнир в апреле всегда непросто, ведь село Юрьево-Девичье находится на другом берегу Волги, а на воде сейчас сезон распутицы: лёд уже нестабилен, а паром ещё не курсирует. Тем не менее, в этом году, благодаря спонсорской поддержке, на турнир смогли добраться все желающие. Организаторы выражают благодарность Максиму Владимировичу Вильховскому за возможность переправить команды на воздушной подушке. Отдельные слова благодарности водителям судна Евгению Вячеславовичу Сильвохину и Михаилу Викторовичу Пачкову, которые добросовестно доставили спортсменов и в 8 часов утра, и даже в 10 часов вечера.

Анна РИХМАЙЕР.

«ОЛЬГИНО» ИГРАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

2 апреля команда конаковского хокейного клуба «Ольгино» на выезде обыграла игроков хоккейного клуба «Тверичи».

Игра проходила в Твери, и родная земля не помогла хозяевам льда в противостоянии с конаковцами. В итоге счет на табло - 11:7. Итак, уже десятая по счету игра команды ХК «Ольгино» проходит без поражений. До конца чемпионата Тверской области хоккейному клубу осталось сыграть две игры. Капитан команды – Александр Лисин, главный тренер – Константин Шумило, вратари – Павел Черепанов и Дмитрий Краев. Спортсмены благодарят за поддержку президента холдинга «Эко-Тепло» Ю.Е.Шеляпина.