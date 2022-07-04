В Тверской области активизировали работу по переобучению и повышению квалификации сотрудников производств Верхневолжья

Региональная служба занятости населения активизировала работу по переобучению и повышению квалификации сотрудников производств Верхневолжья. Главная задача – сохранение трудовых коллективов, подготовка востребованных в современных экономических условиях специалистов.

В настоящее время восемь промышленных предприятий Тверской области заявили о потребности в организации профобучения своих работников. В их числе АО «Тверской вагоностроительный завод», АО «ТЖБИ – 4», ООО «ИПК Парето-Принт», ОАО «Ржевмебель».

Компании определили необходимые для них направления обучения. Центры занятости проведут работу по повышению уровня знаний и квалификации работников, а также обеспечат подготовку по востребованным специальностям: отделочник железобетонных изделий, водитель погрузчика, электросварщик ручной сварки, электромонтер по ремонту и использованию грузоподъемных механизмов, машинист переплетно-брошюровочного оборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и другим.

Кроме того, повысить профессиональный уровень сотрудников производств предлагают колледжи Тверской области. В учреждениях образования подготовлено более 300 программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации.



Пресс-служба Правительства Тверской области